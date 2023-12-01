В Тюменской области принимают меры государственной поддержки участников СВО

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Законопроект, направленный губернатором Тюменской области Александром Моором на рассмотрение Тюменской областной думы, станет очередной мерой государственной поддержки участников СВО со стороны правительства Тюменской области. Об этом заявил член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов, который прокомментировал предложение Александра Моора освободить участников СВО от уплаты транспортного налога еще на год.

Это предложение, по мнению Сергея Кудряшова, имеет целью поддержать и поощрить участников СВО, которые вносят значительный вклад в защиту нашей Родины.

"Во многих регионах принимаются дополнительные меры поддержки участников СВО. О важности поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, со стороны государства говорил и президент России Владимир Путин", - пояснил он на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Губернатор Тюменской области Александр Моор направил на рассмотрение Тюменской областной думы проект закона, который в 2024 году освободит участников СВО от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л.c.

"Продолжаем поддерживать земляков, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Эта мера уже действовала в 2022 и 2023 годах, продляем ее. Также считаю важным освободить от уплаты транспортного налога членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны. Мера поддержки будет действовать с 2023 года", - сказал глава региона.