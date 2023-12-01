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Чековая лента из Тюмени признала одним из 100 лучших товаров России

Экономика, 17:34 18 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чековая лента "Боровской бумажной компании" из Тюмени признала одним из 100 лучших товаров России и Тюменской области. Эксперты номинации "Продукция производственно-технического назначения" высоко оценили качество темоленты и роль ее в импортозамещении.

Как сообщает пресс-служба компании, став победителем федерального конкурса "100 лучших товаров России", предприятие получает право маркировать продукцию знаком "Лучшие товары и услуги Тюменской области", зарегистрированным в Роспатенте.

Диплом ББК вручили первый заместитель директора ФБУ "Тюменский ЦСМ" Дмитрий Чередников и директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова. Она отметила заслуги Боровской бумажной компании перед регионом и пожелала дальнейшего развития.

Боровская бумажная компания | Фото: Боровская бумажная компания

Отметим, что в сентябре 2023 года в Тюмени ББК запустила единственное в России производство чековой термоленты. Мощность производства - 1,6 тыс. тонн продукции из отечественного сырья ежемесячно.

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# 100 лучших товаров России , промышленное производство

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