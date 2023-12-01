Тюменская область: топ-10 главных событий 2023 года по версии "Тюменской линии"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Журналисты информационного агентства "Тюменская линия" предлагают вспомнить все, что было важно для региона и его жителей в уходящем 2023 году.

В течение года – Специальная военная операция

Помощь бойцам СВО и мирным жителям пострадавших территорий давно стала приметой времени. В течение почти двух лет с начала специальной военной операции сотни тысяч тюменцев со всех уголков региона объединились вокруг поддержки участников СВО на Украине. Помощь бойцам стала символом солидарности людей, которые не могут оставаться в стороне, когда Родина в опасности, и считают своим долгом поддерживать их не только словом, но и делом.

Люди плетут маскировочные сети, варят блиндажные печки, делают индивидуальные перевязочные пакеты, распечатывают на 3D-принтерах хвостовики и ампульницы, мастерят окопные свечи, шьют, вяжут, создают сухие смеси для супов, компотов, помогают деньгами на покупку амуниции и снаряжения. Стараются выполнить все запросы, поступающие от земляков из зоны СВО.

Тюменская область продолжает помогать Краснодону. В июне 2022 года правительство Тюменской области и администрация города Краснодона и Краснодонского района подписали соглашение о сотрудничестве. За этот период регион восстановил 15 сооружений инфраструктуры на подшефной территории. В 2023 году - еще десять.

1 июня – Открытие филиала Государственного фонда "Защитники Отечества"

В филиале осуществляют персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов.

Специалисты фонда помогают получить все полагающиеся меры поддержки. Это медицинская и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь. Способствуют в получении технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения. Кроме того, ветераны могут рассчитывать на помощь в переобучении и трудоустройстве.

С 1 июня по 11 декабря текущего года в филиал "Защитники Отечества" обратились 3 тыс. 729 человек. Сотрудникам задали более 6 тыс. вопросов, 82 % из которых уже решены. Всего по области работает 41 координатор.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

16 июня – Тюменская область, Югра и Ямал продлили трехсторонний договор до 2035 года

Трехсторонний договор между Тюменской областью, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом в июне продлили до 2035 года. Субъекты продолжат сообща решать важные и сложные задачи по дальнейшему развитию экономики и социальной сферы, улучшению качества жизни тюменцев, югорчан и ямальцев.

"Мы с коллегами, Натальей Комаровой и Дмитрием Артюховым, твердо убеждены в том, что действующая система взаимоотношений между нашими регионами, созданная в далеком 2004 году, должна быть сохранена. Она выдержала проверку временем и доказала свою эффективность", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

28 августа – Открытие завода "Грин Лайф"

Производственный комплекс "Грин Лайф" открыли на площадке индустриального парка "Боровский" в Тюменском районе. На заводе производят сублимированные продукты из собранных дикоросов – ягод и грибов, также делают мороженое.

Из 100 тонн сырья на предприятии получается 10 тонн готовой продукции. Всего работает восемь установок – в них загружается от 300 до 500 кг сырья в зависимости от фракции ягоды. В процессе из них убирают влагу на 98 %. При этом продукты остаются свежими, прежнего размера, с сохранением всех питательных веществ. Кстати, почти все оборудование на предприятии отечественного производства.

До конца 2024 года планируется спроектировать вторую очередь строительства. Это позволит производить до 30 тонн продукции ежемесячно.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 сентября – Александр Моор победил на выборах губернатора Тюменской области

78,77 % голосов по итогам обработки 100 % протоколов набрал на выборах действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, представляющий партию "Единая Россия" . Это позволило ему одержать уверенную победу и вновь возглавить регион.

Явка избирателей составила 50,72%.

Выборы губернатора субъекта проходили по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

22 сентября - Запуск производства чековой термоленты

Единственное в России производство чековой термоленты запустила "Боровская бумажная компания" в Тюмени. В новую промышленную площадку с уникальным оборудованием предприятие инвестировало 500 млн рублей. Здесь будут выпускать до 1,6 тыс. тонн продукции из отечественного сырья ежемесячно. Проект – прямое импортозамещение.

Предприятие масштабно развивает сбыт в России. Потребителями чековой термоленты являются торговые сети, банковский сектор, автозаправочные комплексы. Есть запрос на поставку тюменской продукции и со стороны компаний Арабских Эмиратов, стран СНГ и Восточной Европы.

Следующим этапом развития производства станет выпуск термоэтикеток для ритейла и маркетплейсов. Запустить его планируется в 2024 году.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 октября – Открыта первая очередь завода "Протеинсиб"

Первую линию по глубокой переработке гороха открыли на заводе "Протеинсиб" в Ишимском районе. Предприятие рассчитано на 70 тыс. тонн сырья. Здесь будут производить три вида продукции: изолят, клетчатку и крахмал.

Проект поддержало региональное правительство, из бюджета направили 400 млн рублей на газификацию, энергоснабжение, водопровод и асфальтирование подъездных путей.

Завод по глубокой переработке гороха планирует экспортировать более 11 тыс. тонн горохового изолята в год.

Запуск первой очереди "Протеинсиба" положил начало первому в России кластеру биотехнологического производства. Строительство второй очереди начнется в 2024 году. Запуск производства даст жителям Ишимского района около 200 рабочих мест.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19 октября – Путин открыл Центр гимнастики в Тобольске

Президент России Владимир Путин открыл Центр гимнастики в Тобольске. Глава государства дал старт работе нового спортивного объекта во время телемоста с форума "Россия – спортивная держава". О готовности объекта президенту доложил губернатор Тюменской области Александр Моор.

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

24 ноября – Тюменская область поразила гостей выставки "Россия" своей самобытностью

Тюменская область громко заявила о себе на международной выставке "Россия" в Москве на дне региона 24 ноября. На ВДНХ гости форума познакомились с технологическими, инновационными, культурными достижениями региона. Посетители "окунулись" в термальные источники, отведали исторические блюда в современной интерпретации, насладились творчеством ведущих коллективов области. Главным символом площадки стало сердце, сделанное в виде пикселей.

Стенд Тюменской области посетил президент России Владимир Путин. Главу государства встретила цитата губернатора региона Александра Моора: "Человек, который изменил все". Так он охарактеризовал Владимира Путина во время своего выступления на выставке "Россия".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

7 декабря – I Технологический саммит TNF прошел в Тюмени

I Технологический саммит TNF "Эффективные решения для нефтегазовой отрасли" прошел совместно с Минпромторгом РФ в Тюменском технопарке 7 декабря. Участниками делового события стали более 400 экспертов из разных регионов.

Несколько сессий прошли в рамках дорожной карты об импортозамещении критической номенклатуры для бурения и добычи на суше. Участникам продемонстрировали то, что уже сделано.

Эксперты обсудили темы обустройства месторождений, нефтепромысловой химии, импортозамещения программного обеспечения нефтегазового комплекса.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 декабря – регион полностью покрыл свои потребности в тепличных овощах

Официальное открытие четвертой очереди тепличного комплекса "ТюменьАгро" состоялось в деревне Нариманова. Комплекс входит в Группу компаний "РОСТ" по выращиванию овощей в защищенном грунте. Задействование ТК на полную мощность позволит полностью удовлетворить круглогодичные потребности в огурцах и томатах Тюменской области и существенно насытить ими рынки других регионов. Комплекс стал самым крупным на территории от Урала до Тихого океана. Реализация инвестиционного проекта обеспечила работой 1 тыс. 100 человек.

| Фото: пресс-служба ООО УК «РОСТ» | Фото: пресс-служба ООО УК «РОСТ»

Инна Кондрашкина