Тюменская область: топ-10 главных событий 2023 года по версии "Тюменской линии"
Журналисты информационного агентства "Тюменская линия" предлагают вспомнить все, что было важно для региона и его жителей в уходящем 2023 году.
В течение года – Специальная военная операция
Помощь бойцам СВО и мирным жителям пострадавших территорий давно стала приметой времени. В течение почти двух лет с начала специальной военной операции сотни тысяч тюменцев со всех уголков региона объединились вокруг поддержки участников СВО на Украине. Помощь бойцам стала символом солидарности людей, которые не могут оставаться в стороне, когда Родина в опасности, и считают своим долгом поддерживать их не только словом, но и делом.
Люди плетут маскировочные сети, варят блиндажные печки, делают индивидуальные перевязочные пакеты, распечатывают на 3D-принтерах хвостовики и ампульницы, мастерят окопные свечи, шьют, вяжут, создают сухие смеси для супов, компотов, помогают деньгами на покупку амуниции и снаряжения. Стараются выполнить все запросы, поступающие от земляков из зоны СВО.
Тюменская область продолжает помогать Краснодону. В июне 2022 года правительство Тюменской области и администрация города Краснодона и Краснодонского района подписали соглашение о сотрудничестве. За этот период регион восстановил 15 сооружений инфраструктуры на подшефной территории. В 2023 году - еще десять.
1 июня – Открытие филиала Государственного фонда "Защитники Отечества"
В филиале осуществляют персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов.
Специалисты фонда помогают получить все полагающиеся меры поддержки. Это медицинская и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь. Способствуют в получении технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения. Кроме того, ветераны могут рассчитывать на помощь в переобучении и трудоустройстве.
С 1 июня по 11 декабря текущего года в филиал "Защитники Отечества" обратились 3 тыс. 729 человек. Сотрудникам задали более 6 тыс. вопросов, 82 % из которых уже решены. Всего по области работает 41 координатор.
16 июня – Тюменская область, Югра и Ямал продлили трехсторонний договор до 2035 года
Трехсторонний договор между Тюменской областью, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом в июне продлили до 2035 года. Субъекты продолжат сообща решать важные и сложные задачи по дальнейшему развитию экономики и социальной сферы, улучшению качества жизни тюменцев, югорчан и ямальцев.
"Мы с коллегами, Натальей Комаровой и Дмитрием Артюховым, твердо убеждены в том, что действующая система взаимоотношений между нашими регионами, созданная в далеком 2004 году, должна быть сохранена. Она выдержала проверку временем и доказала свою эффективность", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.
28 августа – Открытие завода "Грин Лайф"
Производственный комплекс "Грин Лайф" открыли на площадке индустриального парка "Боровский" в Тюменском районе. На заводе производят сублимированные продукты из собранных дикоросов – ягод и грибов, также делают мороженое.
Из 100 тонн сырья на предприятии получается 10 тонн готовой продукции. Всего работает восемь установок – в них загружается от 300 до 500 кг сырья в зависимости от фракции ягоды. В процессе из них убирают влагу на 98 %. При этом продукты остаются свежими, прежнего размера, с сохранением всех питательных веществ. Кстати, почти все оборудование на предприятии отечественного производства.
До конца 2024 года планируется спроектировать вторую очередь строительства. Это позволит производить до 30 тонн продукции ежемесячно.
10 сентября – Александр Моор победил на выборах губернатора Тюменской области
78,77 % голосов по итогам обработки 100 % протоколов набрал на выборах действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, представляющий партию "Единая Россия" . Это позволило ему одержать уверенную победу и вновь возглавить регион.
Явка избирателей составила 50,72%.
Выборы губернатора субъекта проходили по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
22 сентября - Запуск производства чековой термоленты
Единственное в России производство чековой термоленты запустила "Боровская бумажная компания" в Тюмени. В новую промышленную площадку с уникальным оборудованием предприятие инвестировало 500 млн рублей. Здесь будут выпускать до 1,6 тыс. тонн продукции из отечественного сырья ежемесячно. Проект – прямое импортозамещение.
Предприятие масштабно развивает сбыт в России. Потребителями чековой термоленты являются торговые сети, банковский сектор, автозаправочные комплексы. Есть запрос на поставку тюменской продукции и со стороны компаний Арабских Эмиратов, стран СНГ и Восточной Европы.
Следующим этапом развития производства станет выпуск термоэтикеток для ритейла и маркетплейсов. Запустить его планируется в 2024 году.
2 октября – Открыта первая очередь завода "Протеинсиб"
Первую линию по глубокой переработке гороха открыли на заводе "Протеинсиб" в Ишимском районе. Предприятие рассчитано на 70 тыс. тонн сырья. Здесь будут производить три вида продукции: изолят, клетчатку и крахмал.
Проект поддержало региональное правительство, из бюджета направили 400 млн рублей на газификацию, энергоснабжение, водопровод и асфальтирование подъездных путей.
Завод по глубокой переработке гороха планирует экспортировать более 11 тыс. тонн горохового изолята в год.
Запуск первой очереди "Протеинсиба" положил начало первому в России кластеру биотехнологического производства. Строительство второй очереди начнется в 2024 году. Запуск производства даст жителям Ишимского района около 200 рабочих мест.
19 октября – Путин открыл Центр гимнастики в Тобольске
Президент России Владимир Путин открыл Центр гимнастики в Тобольске. Глава государства дал старт работе нового спортивного объекта во время телемоста с форума "Россия – спортивная держава". О готовности объекта президенту доложил губернатор Тюменской области Александр Моор.
24 ноября – Тюменская область поразила гостей выставки "Россия" своей самобытностью
Тюменская область громко заявила о себе на международной выставке "Россия" в Москве на дне региона 24 ноября. На ВДНХ гости форума познакомились с технологическими, инновационными, культурными достижениями региона. Посетители "окунулись" в термальные источники, отведали исторические блюда в современной интерпретации, насладились творчеством ведущих коллективов области. Главным символом площадки стало сердце, сделанное в виде пикселей.
Стенд Тюменской области посетил президент России Владимир Путин. Главу государства встретила цитата губернатора региона Александра Моора: "Человек, который изменил все". Так он охарактеризовал Владимира Путина во время своего выступления на выставке "Россия".
7 декабря – I Технологический саммит TNF прошел в Тюмени
I Технологический саммит TNF "Эффективные решения для нефтегазовой отрасли" прошел совместно с Минпромторгом РФ в Тюменском технопарке 7 декабря. Участниками делового события стали более 400 экспертов из разных регионов.
Несколько сессий прошли в рамках дорожной карты об импортозамещении критической номенклатуры для бурения и добычи на суше. Участникам продемонстрировали то, что уже сделано.
Эксперты обсудили темы обустройства месторождений, нефтепромысловой химии, импортозамещения программного обеспечения нефтегазового комплекса.
13 декабря – регион полностью покрыл свои потребности в тепличных овощах
Официальное открытие четвертой очереди тепличного комплекса "ТюменьАгро" состоялось в деревне Нариманова. Комплекс входит в Группу компаний "РОСТ" по выращиванию овощей в защищенном грунте. Задействование ТК на полную мощность позволит полностью удовлетворить круглогодичные потребности в огурцах и томатах Тюменской области и существенно насытить ими рынки других регионов. Комплекс стал самым крупным на территории от Урала до Тихого океана. Реализация инвестиционного проекта обеспечила работой 1 тыс. 100 человек.
Инна Кондрашкина