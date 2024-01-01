Тюменская область вошла в лидеры Урала по производству лесных саженцев

| Фото: 72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

Тюменская область вошла в лидеры Урала по производству лесных саженцев. В Рослесинфорге подсчитали, что в регионе новые деревья выращивают в 32 питомниках. В УФО - это наибольший показатель. В соседней Свердловской области насчитывается 30.

В ведомстве отметили, что в стране деревья для восполнения лесов и озеленения городов выращивают в 1 тыс. 278 питомниках. Они находятся в 76 регионах.

В основном питомники занимаются выращиванием и продажей сосны, ели, дуба, реже лиственницы, кедра и ясеня. Все это наиболее ценные для лесопромышленного комплекса породы. Саженцы представляют собой мини-деревья высотой от пяти до восьми см, толщиной ствола – от двух мм, возрастом от одного года до пяти лет.

Напомним, только в 2023 году инфраструктуру лесного комплекса Тюменской области пополнили две высокотехнологичные теплицы. В них выращивают более 800 тыс. саженцев сосны одновременно.