В Тюмени проектируют новый мост через Туру

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый мост через р. Туру с выходом на ул. Коммунистическую и связкой с ул. Газовиков проектируют в Тюмени. Такая артерия нужна, чтобы создать еще одну возможность выезжать из Заречной в центральную часть города, минуя центр.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции в региональном центре "Новое поколение".

Также он рассказал, что готово обоснование тоннеля, который будет проходить под ул. Первомайской, от железнодорожного вокзала с выходом на ул. Калинина. В планах - связать Московский и Червишевский тракты.

"Здесь у нас Тюменская слобода, Комарово, Падерина, где уже активно идет застройка. Тут много земельных участков предоставлено для многодетных семей возле Патрушева. Следующий проект, который у нас экспертизу прошел, – связать эту развязку с Пермякова. Очень логично, да? Чтобы не объезжать, а выезжать на Курган или заезжать с этого города. Уже прошел экспертизу проект развязки, которая свяжет улицу Фармана Салманова и Московский тракт", — добавил губернатор.

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Еще один масштабный проект – строительство путепровода, который позволит разгрузить объездную дорогу. Он соединит улицы Аккумуляторную, Интернациональную и Амурскую. Это районы Дома обороны и Маяка. Сейчас в районе аэропорта Плеханово ведется активная застройка.

"Продолжатся работы на развязке улиц Мельникайте – Дружбы. Сейчас мы проектируем и будем осуществлять ее прямую пробивку на перекресток с улицей Щербакова. Все это для того чтобы сделать сквозную магистраль через город", - отметил Александр Моор.

Помимо этого, готов проект транспортного кольца на Воронинских горках, а строительство Южного обхода Тюмени начнётся в 2025 году.

Виктория Макарова