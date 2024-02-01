Тюменцы представляют рентгеновский аппарат для промышленного контроля в технопарке "Сколково"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рентгеновский аппарат для обнаружения внутренних дефектов различных объектов представляет команда тюменской компании "НДТ Рус" в технопарке "Сколково" на втором этапе акселерационной программы INDUSTRIX.

"Атмосфера тут заряжающая. Порядка 100 человек со всей страны собрались, чтобы получить новые знания, отточить презентацию своих инновационных продуктов и выйти в результате на площадки "Газпром нефти". Сейчас здесь то самое окружение, с которым можно интересно пообщаться на сложные технические темы, обменяться опытом. Ребята очень интересные, уникальные, каждый изобретает что-то полезное", - написал генеральный директор ООО "НТД Рус" Кирилл Чепов в своем ТГ-канале.

Акселератор направлен на обучение и совершенствование презентаций участников. Помимо теоретических знаний, предлагается и практика, деловые игры. Тюменцы успели потренироваться проводить CustDev — проблемное интервью, которое позволяет выявлять ключевые боли и улучшать работу над продуктом. А также играли в игру для B2B, команда "НДТ Рус" показала хорошие результаты по итогу.

Напомним, рентгеновский аппарат для промышленного контроля - первая импортозамещающая разработка в России на базе реверсивного инжиниринга. С 2024 года начнется массовое производство оборудования, которое возможно применять в разных отраслях.