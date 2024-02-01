  • 29 февраля 202429.02.2024четверг
  • USD91,8692
    EUR99,4500
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Президент России рассказал о федеральных проектах, реализующихся в Тюменской области

Губернатор, 19:07 29 февраля 2024

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Два крупных проекта, которые реализуются в Тюменской области отметил президент России Владимир путин в своем послании Федеральному Собранию. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Когда Владимир Владимирович перечислял масштабные производства, запущенные в России за последние годы, он назвал "Запсибнефтехим" в Тобольске. Это один из крупнейших нефтехимических комплексов в мире и крупнейший производитель современных синтетических материалов в стране. Каждая вторая тонна полиэтилена и полипропилена, которые выпускаются в России, производится именно у нас, в Тюменской области, на заводах СИБУРа, - уточнил глава региона.

Он также отметил, что президент поставил задачу - к 2030 году снизить долю импорта в России до 17 % ВВП. Способствовать этому будет в том числе запуск на тобольской промплощадке новой установки по производству полипропилена, которая увеличит возможности "Запсибнефтехима" по выпуску этого полимера еще на 570 тыс. т в год.

"В послании глава государства напомнил: трасса М-12 в 2025 году дойдет до Тюмени. Магистраль имеет исключительное значение для поворота отечественной экономики на Восток и выхода на рынки дружественных стран. Как сказал президент, мы – одна большая семья. И вместе мы сделаем все, чтобы наша страна процветала", - подчеркнул Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Моор , Владимир Путин , ЗапСибНефтехим , М-12 , послание президента

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 29.02.2024Президент России рассказал о федеральных проектах, реализующихся в Тюменской области
17:38 29.02.2024Александр Моор: новые национальные проекты позволят поддержать еще больше семей
17:06 27.02.2024Александр Моор встретился с участниками президентской программы развития кадрового резерва
15:24 26.02.2024Прием заявок на конкурс грантов для СОНКО в Тюменской области стартует 1 марта