Президент России рассказал о федеральных проектах, реализующихся в Тюменской области

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Два крупных проекта, которые реализуются в Тюменской области отметил президент России Владимир путин в своем послании Федеральному Собранию. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Когда Владимир Владимирович перечислял масштабные производства, запущенные в России за последние годы, он назвал "Запсибнефтехим" в Тобольске. Это один из крупнейших нефтехимических комплексов в мире и крупнейший производитель современных синтетических материалов в стране. Каждая вторая тонна полиэтилена и полипропилена, которые выпускаются в России, производится именно у нас, в Тюменской области, на заводах СИБУРа, - уточнил глава региона.

Он также отметил, что президент поставил задачу - к 2030 году снизить долю импорта в России до 17 % ВВП. Способствовать этому будет в том числе запуск на тобольской промплощадке новой установки по производству полипропилена, которая увеличит возможности "Запсибнефтехима" по выпуску этого полимера еще на 570 тыс. т в год.

"В послании глава государства напомнил: трасса М-12 в 2025 году дойдет до Тюмени. Магистраль имеет исключительное значение для поворота отечественной экономики на Восток и выхода на рынки дружественных стран. Как сказал президент, мы – одна большая семья. И вместе мы сделаем все, чтобы наша страна процветала", - подчеркнул Александр Моор.