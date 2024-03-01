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Андрей Артюхов: выборы президента РФ в Тюменской области прошли на высоком уровне

Политика, 11:43 18 марта 2024

пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Выборы президента РФ прошли в Тюменской области на высоком организационном уровне, без нарушений. Облизбирком отметил высокую явку избирателей, в ряде районов области она превысила 90 %.

Об этом заявил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов. "Это говорит о сплоченности наших земляков и их ответственном отношении к будущему страны", - отметил он.

Андрей Артюхов поблагодарил жителей Тюменской области за проявленную гражданскую позицию и активное участие в выборах президента РФ, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

"Когда решается будущее России, особенно важно ощутить себя единым целым, сплоченным многонациональным народом, ответственным за судьбу своей страны. Наша вековая сплоченность и единство народов – это колоссальная сила. Мы сами определяем свой путь, и такую возможность нам даёт участие в выборах", - подчеркнул Андрей Артюхов.

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# Андрей Артюхов

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