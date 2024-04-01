Эксперты назвали самые популярные в Тюменской области форматы домов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эксперты назвали самые популярные в Тюменской области форматы домов. Наиболее востребованы у жителей региона одноэтажные дома, расположенные на небольших по площади участках. Это коррелируется с общероссийской статистикой.

"По данным "Циан" 46 процентов россиян ищут дома в два этажа и 56 процентов - одноэтажные. Ситуация в Тюменской и Свердловской областях схожая. Самые популярные варианты – от шести до восьми миллионов рублей. Они расходятся как горячие пирожки. Те, кто заботятся о своих клиентах, предоставляют различные бонусы, - от детских площадок до систем безопасности", - обозначил вице-президент Уральской палаты недвижимости Эдуард Богданов на круглом столе "Загородная недвижимости и ипотека" в Тюмени 10 апреля.

Популярны варианты эконом и комфорт классов. Однако можно уложиться и в меньший бюджет.

"Модульными домами мы удовлетворяем потребности горожан, которые имея квартиру, хотят отдыхать за городом. Это дом для постоянного проживания, аналогичный студии. Такой вариант площадью от 45 до 60 квадратных метров будет стоить в зависимости от наполнения от 2,5 до трех миллионов рублей без стоимости участка. Тренд только набирает популярность в регионе. В Центральной части России такое строительство очень развито", - пояснил учредитель предприятия "Модульдом" Сергей Мерзляков.

Относительно средней стоимости загородных домов в другом исполнении, наблюдается существенная диспропорция спроса и предложения.

"В спросе дома до шести миллионов рублей, а предлагаются - от 10 миллионов рублей. Клиенты, переезжая за город, настроены получать те же блага, что и в многоквартирном доме. Это делает стройку дороже. Плюс стоимость земельных участков у нас растет с колоссальной скоростью – за последние три года она увеличилась в три раза. Одна сотка в радиусе 25 километров от Тюмени в 2020 году стоила от 70 тысяч до 90 тысяч рублей, сейчас – более 300 тысяч рублей. Учитывая, что по ипотеке с господдержкой человек располагает шестью миллионами рублей, за участок он заплатит до 2,5 миллионов рублей, а оставшиеся средства направляет на постройку дома. Но затраты гораздо выше", - рассказал генеральный директор компании "Сибирские владения" Мисаил Калайчиев.

Среди требований, которые покупатели предъявляют к загородной недвижимости не только качество постройки дома, наличие коммуникаций, но и красивое месторасположение, сервис и обслуживание поселка, безопасность, наличие соседского центра и других соцобъектов.

По мнению экспертов круглого стола, экономическая ситуация повлияла на рынок недвижимости в целом. Но даже в таких условиях жители региона продолжают приобретать жилье.

"Для тюменцев сейчас остро стоит вопрос, а стоит ли покупать? Стоит. Ждать смысла нет, жизнь продолжается. А если покупать то, что? Если раньше сегментом для отдыха был Краснодарский край, то сейчас люди смотрят в сторону своих регионов. У нас есть что продавать, на Тюменскую область вся Россия равняется: регион в лидерах по качеству жизни, строительству, экономической безопасности", - подчеркнула генеральный директор агентства недвижимости "Сова" Оксана Белевцова.

Отметим, ранее на круглом столе представители строительных компаний обозначили условия дальнейшего развития рынка загородной недвижимости.

Оксана Корнеенкова