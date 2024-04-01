Александр Моор: объявлена срочная эвакуация в селе Казанском

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Срочная эвакуация объявлена в с. Казанском 16 апреля. На встрече с жителями ул. Республики губернатор Тюменской области Александр Моор и полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев обсудили защиту домов от большой воды.

"Люди сильно переживают. Их можно понять. В изначальном плане эта территория не подпадала под подтопление. Договорились сделать перед домами насыпь. Сейчас оперативно здесь отработают геодезисты. Некоторые дома обложим мешками с песком", - написал глава региона в своих аккаунтах в соцсетях.

Несмотря на планируемый объем защитных мероприятий, селянам все равно необходимо эвакуироваться, заметил Александр Моор: "Главное сейчас – жизнь и здоровье людей. Большая вода уже скоро будет здесь".

Напомним, срочную эвакуацию населения начали в Казанском, Ишимском районах и Ишиме. Уровень воды в реке Ишим ожидается выше предполагаемого, увеличится и количество подтопляемых населенных пунктов. Губернатор лично встречается с жителями территорий и убеждает в том, что нужно переезжать в более безопасные для жизни места, в пункты временного размещения.