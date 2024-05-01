80-летие Тюменской области: от 1944 года до наших дней

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Знаменательный юбилей отметит Тюменская область в 2024 году – ей исполнится 80 лет. Начало отсчета регион ведет с 14 августа 1944 года.

Сегодня Тюменская область – одно из лучших мест в стране: в рейтинге по качеству жизни в России она заняла третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Девять из десяти тюменцев считают себя счастливыми людьми и никуда не хотят уезжать.

Губернатор Александр Моор назвал Тюменскую область большой семьей. "Все наши дела, все взаимоотношения – семейные. Это не просто фигура речи. Это ключ к пониманию того, кто мы, откуда мы, куда мы идем", - подчеркнул глава региона.

Этот юбилей дает прекрасную возможность вспомнить славную историю края, его богатейшее культурное наследие, имена земляков, вписавших немало ярких страниц в трудовую летопись России.

Тюменская область с административным центром в Тюмени появилась 14 августа 1944 года. Новый регион раскинулся от Северного Ледовитого океана до Казахстана и стал самым большим в стране. В его состав вошли небольшие тогда города: Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, Сургут, Березов, Ханты-Мансийск и Салехард. А также два национальных округа: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский, которые в 1977 году стали автономными.

В октябре 1944 года в Тюменской области проживало 917,1 тыс. человек. На сегодняшний день численность жителей, по данным Росстата, выросла до 3 млн 890 тыс. 800 человек, включая ХМАО и ЯНАО.

Какие же ключевые события произошли в памятный 1944 год образования региона?

14 августа образована Тюменская область с административным центром в Тюмени.

Открыто отделение Союза художников РСФСР. Сейчас это Тюменское региональное отделение всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России".

Начала издаваться областная газета "Тюменская правда". Она продолжает выходить и по сей день.

Принято постановление наркомата нефтяной промышленности СССР "О проведении работы по обобщению геологических материалов по нефтеносности Западной и Восточной Сибири, Дальневосточного края и Арктической части Союза ССР".

Возвращаясь в 2024 год, напомним, что у Тюменской области много сильных сторон, вот три главных: это инновационная экономика, второе – высокий уровень качества и комфорта жизни, третье - сплоченное, солидарное сообщество с богатой общественной и гражданской культурой.

"Заметьте: все названное создавалось не только в последние годы. Настоящее строилось десятилетиями и даже столетиями, усилиями и наших ближайших предшественников, и далеких предков. Теперь вся ответственность лежит на нас. Давайте посмотрим вокруг себя свежим взглядом и решим, что делать с накопленным потенциалом дальше", - сказал Александр Моор.

Инна Кондрашкина