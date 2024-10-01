  • 14 октября 202414.10.2024понедельник
  • USD96,0686
    EUR105,1095
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

Футболисты "Тюмени" проиграли "Уралу" из Екатеринбурга со счетом 0:1

Спорт, 10:54 14 октября 2024

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" проиграли "Уралу" из Екатеринбурга на чужом поле со счетом 0:1, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Тюменцы впервые в сезоне вышли на официальную игру, когда на столбике термометра была минусовая температура. Болельщиков гостей было около сотни. "К сожалению, они не дождались победы своей любимой команды", - отметили в пресс-службе.

"Урал", который ещё в прошлом сезоне выступал в премьер-лиге и намеревается побыстрее вернуться обратно, после понижения в классе сохранил почти всех лидеров.

Хозяева много владели мячом, но при этом тюменцы проводили острые контратаки. Так, на 14-й минуте Артём Кулишев выбежал на рандеву с вратарём "Урала" Алексеем Маминым, но пробил прямо в голкипера.

Но ещё до перерыва уральцы вышли вперёд, благодаря навесу-удару от бровки поля, который совершил Егор Мосин. Этот неожиданный гол в итоге остался единственным. 1:0 – победа "Урала", который находится в турнирной таблице на третьем месте. "Тюмень" – 18-я.

Теперь сибиряки на своём поле проведут кубковый матч с "Аланией" из Владикавказа 16 октября. Он начнётся в 19 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ФК Тюмень , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:54 14.10.2024Футболисты "Тюмени" проиграли "Уралу" из Екатеринбурга со счетом 0:1
10:21 14.10.2024Тюменский ХК "Рубин" выиграл дома "Сокол" из Красноярска
09:26 14.10.2024Осенний соревновательный сезон ГТО открыт для школьников Тюменской области
08:12 14.10.2024Осенний полумарафон соберет тюменцев в экопарке "Затюменский"