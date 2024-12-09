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В Тюменской области появится еще один газобетонный завод по производству блоков и панелей

Экономика, 10:57 09 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Завод по производству газобетонных блоков и панелей строит тюменское ООО "Юнкер" по Старотобольскому тракту. Продукция необходима при строительстве жилья, больниц, школ, коммерческой недвижимости. Его откроют 22 мая 2025 г.

Строительство началось в мае 2024 г. На сегодня корпус завода установлен, идет монтаж фундамента. Смонтировано тяжелое оборудование – автоклав и мельницы. Рабочие заняты прокладкой инженерных сетей – освещение и отопление.

"Газобетонный завод – мое детище. Я его просчитывал, занимался подбором оборудования, сейчас принимаю активное участие в строительных работах. Оборудование закупили в Китае. Его монтажом будут заниматься представители государства. Силоса и бункера из металлоконструкций для завода произведены в поселке Винзили", - рассказал директор по производству ООО "Юнкер" Николай Оборин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Сырье для производства: цемент, песок, известь, гипс, алюминиевая паста и вода. Размеры блоков - длина 600 на 250 мм, толщина от 100 до 600 мм, панели - до шести метров.

Решение о строительстве завода принято, исходя из запроса застройщиков. ООО "Юнкер" - одна из компаний производственного кластера группы компаний "Строительный двор" - рынок знает доподлинно.

Около 1,5 млрд рублей заложено в реализацию проекта. Это вложения инвесторов, собственные и заемные средства.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Завод предприятия станет вторым в Тюменской области после "Поревита" в Ялуторовске, который также занимается изготовлением бетонных блоков и панелей.

Напомним, компания "Юнкер" год назад выкупила производственную территорию площадью около 30 га. На сегодня здесь налажено производство газобетонных блоков. На очереди, помимо завода газобетонных блоков и панелей, открытие цеха по производству теплоизоляции - экструдированного пенополистирола, бетонного завода. Около 200 человек смогут трудоустроиться на новые производства.

ГК "Строительный двор" входит в Ассоциацию "Строительно-индустроиальный кластер". На сегодня в нем состоят 50 компаний из пяти регионов с февраля по ноябрь 2024 г. Общий объем выручки составляет более 26 млрд рублей. Всего в периметре кластера находятся 750 компаний.

Анжела Лебедева

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# инвестиции , строительно-индустриальный кластер , строительство

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