В Тюменской области появится еще один газобетонный завод по производству блоков и панелей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Завод по производству газобетонных блоков и панелей строит тюменское ООО "Юнкер" по Старотобольскому тракту. Продукция необходима при строительстве жилья, больниц, школ, коммерческой недвижимости. Его откроют 22 мая 2025 г.

Строительство началось в мае 2024 г. На сегодня корпус завода установлен, идет монтаж фундамента. Смонтировано тяжелое оборудование – автоклав и мельницы. Рабочие заняты прокладкой инженерных сетей – освещение и отопление.

"Газобетонный завод – мое детище. Я его просчитывал, занимался подбором оборудования, сейчас принимаю активное участие в строительных работах. Оборудование закупили в Китае. Его монтажом будут заниматься представители государства. Силоса и бункера из металлоконструкций для завода произведены в поселке Винзили", - рассказал директор по производству ООО "Юнкер" Николай Оборин.

Сырье для производства: цемент, песок, известь, гипс, алюминиевая паста и вода. Размеры блоков - длина 600 на 250 мм, толщина от 100 до 600 мм, панели - до шести метров.

Решение о строительстве завода принято, исходя из запроса застройщиков. ООО "Юнкер" - одна из компаний производственного кластера группы компаний "Строительный двор" - рынок знает доподлинно.

Около 1,5 млрд рублей заложено в реализацию проекта. Это вложения инвесторов, собственные и заемные средства.

Завод предприятия станет вторым в Тюменской области после "Поревита" в Ялуторовске, который также занимается изготовлением бетонных блоков и панелей.

Напомним, компания "Юнкер" год назад выкупила производственную территорию площадью около 30 га. На сегодня здесь налажено производство газобетонных блоков. На очереди, помимо завода газобетонных блоков и панелей, открытие цеха по производству теплоизоляции - экструдированного пенополистирола, бетонного завода. Около 200 человек смогут трудоустроиться на новые производства.

ГК "Строительный двор" входит в Ассоциацию "Строительно-индустроиальный кластер". На сегодня в нем состоят 50 компаний из пяти регионов с февраля по ноябрь 2024 г. Общий объем выручки составляет более 26 млрд рублей. Всего в периметре кластера находятся 750 компаний.

Анжела Лебедева