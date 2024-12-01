Тюменская компания расширяет лабораторию по исследованию качества стройматериалов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центральная лаборатория производственного кластера группы компаний "Строительный двор" будет расширена в 2025 г. В ней будут проверять проверять качество строительных материалов собственного производства и сторонних заказчиков.

"Рассчитываем выйти на Росаккредитацию, в стране единицы таких лабораторий, как у нас. Сертификат даст нам возможность строить от крупных инженерных объектов, мостовых сооружений до атомных станций, где применяется бетон", - рассказал гендиректор ООО "Юнкер" Дмитрий Тимчук.

На территории компании "Юнкер" находится лаборатория, в которой на данный момент проводят анализ керамзитоблоков и первых партий бетона. На подходе новые установки для проверки экструдированного пенополистирола и газобетонных блоков и панелей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Для каждого нового производства закуплено собственное лабораторное оборудование. Вскоре мы его разместим в отремонтированном помещении", - добавил заместитель директора ООО "Юнкер" Николай Брагин.

Лаборант компании "Юнкер" Вадим Ильчук отметил, что основное направление работы - это создание контрольных образцов.

"С каждой партии бетонного завода делаем входной контроль. Определяем параметры по удобоукладываемости смеси – это конус Абрамса, температуру и воздухововлечение. Также делаем серию бетонных образцов: в промежуточном возрасте, семь дней, набор прочности должен составлять 80 процентов. В возрасте 28 суток он должен набрать 100 процентов. Испытываем прессом прочность на сжатие", - пояснил Вадим.

Еще один параметр – морозостойкость бетона – сотрудники компании начнут выявлять с установкой специальной камеры.

С расширением лаборатории увеличится и количество работников. Они будут вести контроль качества выпускаемой продукции непосредственно в цехах и в самой лаборатории.

В 2025 году ООО "Юнкер" на площадке по Старотобольскому тракту запустит производство газобетонных блоков и плит. Здесь планируют выйти на максимальную производительность с экструдированным пенополистиролом и бетонным заводом.

Напомним, работы по строительству объектов велись с начала 2024 г.

ГК "Стройдвор" входит в Ассоциацию "Строительно-индустриальный кластер". Помимо торговли стройматериала начала производить собственную продукцию. Цель – выпускать изделия для полного цикла строительства жилья – от фундамента до кровли.

Анжела Лебедева