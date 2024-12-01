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Тюменская компания расширяет лабораторию по исследованию качества стройматериалов

Экономика, 11:08 10 декабря 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центральная лаборатория производственного кластера группы компаний "Строительный двор" будет расширена в 2025 г. В ней будут проверять проверять качество строительных материалов собственного производства и сторонних заказчиков.

"Рассчитываем выйти на Росаккредитацию, в стране единицы таких лабораторий, как у нас. Сертификат даст нам возможность строить от крупных инженерных объектов, мостовых сооружений до атомных станций, где применяется бетон", - рассказал гендиректор ООО "Юнкер" Дмитрий Тимчук.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

На территории компании "Юнкер" находится лаборатория, в которой на данный момент проводят анализ керамзитоблоков и первых партий бетона. На подходе новые установки для проверки экструдированного пенополистирола и газобетонных блоков и панелей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Для каждого нового производства закуплено собственное лабораторное оборудование. Вскоре мы его разместим в отремонтированном помещении", - добавил заместитель директора ООО "Юнкер" Николай Брагин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Лаборант компании "Юнкер" Вадим Ильчук отметил, что основное направление работы - это создание контрольных образцов.

"С каждой партии бетонного завода делаем входной контроль. Определяем параметры по удобоукладываемости смеси – это конус Абрамса, температуру и воздухововлечение. Также делаем серию бетонных образцов: в промежуточном возрасте, семь дней, набор прочности должен составлять 80 процентов. В возрасте 28 суток он должен набрать 100 процентов. Испытываем прессом прочность на сжатие", - пояснил Вадим.

Еще один параметр – морозостойкость бетона – сотрудники компании начнут выявлять с установкой специальной камеры.

С расширением лаборатории увеличится и количество работников. Они будут вести контроль качества выпускаемой продукции непосредственно в цехах и в самой лаборатории.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В 2025 году ООО "Юнкер" на площадке по Старотобольскому тракту запустит производство газобетонных блоков и плит. Здесь планируют выйти на максимальную производительность с экструдированным пенополистиролом и бетонным заводом.

Напомним, работы по строительству объектов велись с начала 2024 г.

ГК "Стройдвор" входит в Ассоциацию "Строительно-индустриальный кластер". Помимо торговли стройматериала начала производить собственную продукцию. Цель – выпускать изделия для полного цикла строительства жилья – от фундамента до кровли.

Анжела Лебедева

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# лаборатория , строительно-индустриальный кластер , строительные материалы

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