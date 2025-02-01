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На месте строительства развязки по Московскому тракту в Тюмени уложили плиты

Экономика, 18:38 13 февраля 2025

t.me/gus72to

В Тюмени на участке дороги в районе Московского тракта, где идет строительство опор под будущую транспортную развязку, установили плиты на стыке полос. Это сделано для удобства автомобилистов, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Установленные плиты позволят горожанам беспрепятственно объезжать участок дороги на Московском тракте в районе улицы Джанбровского. Все работы на объекте выполняет подрядчик - АО "Мостострой-11".

Сотрудники ведомства призвали автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Напомним, строительство развязки началось осенью 2024 года. Завершение запланировано на ноябрь 2026-го. На эти цели из бюджета Тюменской области направлено 5 млрд 700 млн рублей.

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# ГУС Тюменской области , Московский тракт , транспортная развязка

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