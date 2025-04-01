После гибели молодого мотоциклиста в Сорокинском районе проходит прокурорская проверка
Прокуратура Сорокинского района организовала проверку по факту гибели 17-летнего мотоциклиста. На место происшествия выехал прокурор района Сергей Иващенко.
Напомним, мотоциклист разбился на лесной дороге в Сорокинском районе 20 апреля. "Урал" опрокинулся, молодой водитель погиб на месте.
Установлено, что подросток не имел водительского удостоверения, а мотоцикл "Урал" взял покататься у знакомого. Погибшего нашёл селянин и сообщил в полицию.
В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, а также надлежащего исполнения родителями погибшего своих обязанностей.