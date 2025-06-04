Тюменская область увеличила экспорт товаров и услуг на 32 % за год
Объем экспорта товаров и услуг малого и среднего бизнеса в разных секторах экономики увеличился на 32 % по итогам 2024 г., в сравнении с предыдущим годом. Основные партнеры – компании стран СНГ. Рост составил 177 %.
"Все это происходит за счёт нашего взаимодействия и большего интереса бизнеса к развитию экспортной деятельности. Мы это видим и по конкурсу "Экспортер года". Если по прошлым годам количество заявок было 25-30, то в этом году - больше 50. Ярким для нас открытием стало вовлечение несвойственных для экспорта индустрий, таких как креативная индустрия", - сказал директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Анатолий Картухин, приветствуя победителей и призеров конкурса "Экспортер года - 2025".
В Тюменской области разработан и внедряется комплекс мер поддержки экспортеров. Одной из них стало открытие представительства региона в Узбекистане. Республика является хорошим хабом для выхода на другие рынки. Сотрудники представительства оказывают спектр консалтинговых услуг, в том числе открытие расчётных счетов, регистрация юрлиц.
Стимулом к развитию экспортной деятельности является и ежегодный отраслевой конкурс. Из 51 заявки эксперты определили победителя и призеров в девяти номинациях.
Директору студии промышленного дизайна и инжиниринга VS-designing Владимиру Прошину досталась победа в номинации "Лучший молодой предприниматель-экспортер" среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Услугами инжиниринга, промышленного дизайна, НИОКРа пользуются партнеры из Казахстана, Беларуси и еще 23 стран.
"В первую очередь их интересует бытовая электроника, умные девайсы. Работаем через маркетинговое агентство, чтобы это было интересно для будущих покупателей. Самая большая проблема при работе с зарубежными заказчиками – оплата. Приходится декомпозировать оплаты или ждать момента, когда все это нам вернется. Плюс от экспорта – возможность узнать о мировых тенденциях, которые можно применить у себя. Мы работаем по нестандартным методам ведения проектов и благодаря этому привлекательны", - отметил Владимир Прошин.
В основной номинации конкурса "Экспортер года в сфере промышленности" первое место у ООО "Тюменские аэрозоли". Линейка новой продукции – сыродавленные нерафинированные масла аэрозольной упаковке – пришлись по душе покупателям из Объединенных Арабских Эмиратов.
"За последний год мы нарастили объем отгруженной продукции на 35 процентов. Мы получили сертификат халяль, для них это важно. В планах в сентябре ещё раз съездить на выставку в Эмираты, ещё больше закрепиться. Планируем в два раза больше заключить контрактов на поставку масел", - уточнил заместитель руководителя отдела продаж ООО "Тюменские аэрозоли" Иван Григорьев.
Традиционные товары от "Тюменских аэрозолей" - перцовые баллончики, средства от насекомых – больше всего покупают компании из Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении.
ЗАО "Тюменский машиностроительный завод" - победило в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения". ООО "Ойл Тэк" - "Экспортер года в сфере инноваций". ООО "МИДО" - "Экспортер года в сфере услуг".
В номинации "Трейдер года" первое место у ООО "Айронэкс".
Победители конкурса среди крупного бизнеса: "Экспортер года в сфере промышленности" – ООО "Экспроф"; "Экспортер года в сфере машиностроения, а также "Ответственный экспортер (ESG)" – АО "ГМС Нефтемаш" и "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)" – АО "Бенат". Трейдер года – ООО "Бентек".
Найти новых покупателей на зарубежном рынке помогают бизнес-миссии, участие в отраслевых выставках. Узнать подробней о ближайших можно на сайте или в Телеграм-канале ТПП Тюменской области.
Конкурс "Экспортер года" проходит в рамках реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Анжела Лебедева