Тюменская область увеличила экспорт товаров и услуг на 32 % за год

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объем экспорта товаров и услуг малого и среднего бизнеса в разных секторах экономики увеличился на 32 % по итогам 2024 г., в сравнении с предыдущим годом. Основные партнеры – компании стран СНГ. Рост составил 177 %.

"Все это происходит за счёт нашего взаимодействия и большего интереса бизнеса к развитию экспортной деятельности. Мы это видим и по конкурсу "Экспортер года". Если по прошлым годам количество заявок было 25-30, то в этом году - больше 50. Ярким для нас открытием стало вовлечение несвойственных для экспорта индустрий, таких как креативная индустрия", - сказал директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Анатолий Картухин, приветствуя победителей и призеров конкурса "Экспортер года - 2025".

В Тюменской области разработан и внедряется комплекс мер поддержки экспортеров. Одной из них стало открытие представительства региона в Узбекистане. Республика является хорошим хабом для выхода на другие рынки. Сотрудники представительства оказывают спектр консалтинговых услуг, в том числе открытие расчётных счетов, регистрация юрлиц.

Стимулом к развитию экспортной деятельности является и ежегодный отраслевой конкурс. Из 51 заявки эксперты определили победителя и призеров в девяти номинациях.

Директору студии промышленного дизайна и инжиниринга VS-designing Владимиру Прошину досталась победа в номинации "Лучший молодой предприниматель-экспортер" среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Услугами инжиниринга, промышленного дизайна, НИОКРа пользуются партнеры из Казахстана, Беларуси и еще 23 стран.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В первую очередь их интересует бытовая электроника, умные девайсы. Работаем через маркетинговое агентство, чтобы это было интересно для будущих покупателей. Самая большая проблема при работе с зарубежными заказчиками – оплата. Приходится декомпозировать оплаты или ждать момента, когда все это нам вернется. Плюс от экспорта – возможность узнать о мировых тенденциях, которые можно применить у себя. Мы работаем по нестандартным методам ведения проектов и благодаря этому привлекательны", - отметил Владимир Прошин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В основной номинации конкурса "Экспортер года в сфере промышленности" первое место у ООО "Тюменские аэрозоли". Линейка новой продукции – сыродавленные нерафинированные масла аэрозольной упаковке – пришлись по душе покупателям из Объединенных Арабских Эмиратов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"За последний год мы нарастили объем отгруженной продукции на 35 процентов. Мы получили сертификат халяль, для них это важно. В планах в сентябре ещё раз съездить на выставку в Эмираты, ещё больше закрепиться. Планируем в два раза больше заключить контрактов на поставку масел", - уточнил заместитель руководителя отдела продаж ООО "Тюменские аэрозоли" Иван Григорьев.

Традиционные товары от "Тюменских аэрозолей" - перцовые баллончики, средства от насекомых – больше всего покупают компании из Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении.

ЗАО "Тюменский машиностроительный завод" - победило в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения". ООО "Ойл Тэк" - "Экспортер года в сфере инноваций". ООО "МИДО" - "Экспортер года в сфере услуг".

В номинации "Трейдер года" первое место у ООО "Айронэкс".

Победители конкурса среди крупного бизнеса: "Экспортер года в сфере промышленности" – ООО "Экспроф"; "Экспортер года в сфере машиностроения, а также "Ответственный экспортер (ESG)" – АО "ГМС Нефтемаш" и "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)" – АО "Бенат". Трейдер года – ООО "Бентек".

Найти новых покупателей на зарубежном рынке помогают бизнес-миссии, участие в отраслевых выставках. Узнать подробней о ближайших можно на сайте или в Телеграм-канале ТПП Тюменской области.

Конкурс "Экспортер года" проходит в рамках реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Анжела Лебедева