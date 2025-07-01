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Тюменский сенатор Горицкий отмечен госнаградой

Политика, 20:01 21 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представитель от законодательного органа государственной власти Тюменской области, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Горицкий награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. В документе указано, что сенатор поощрен за заслуги в развитии парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, ранее депутаты Тюменской областной думы высоко оценили деятельность Дмитрия Горицкого за минувший год. При его участии за это время было подготовлено 18 федеральных законов, также сенатор провел 15 личных приемов в регионе и помог участникам СВО и их родным решить ряд насущных вопросов.

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# государственная награда , Дмитрий Горицкий

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