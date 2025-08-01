  • 19 августа 202519.08.2025вторник
Роман Мамонтов обсудил с участниками "Боевого кадрового резерва" работу со СМИ

Общество, 14:11 19 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заместитель директора департамента общественных связей Тюменской области Роман Мамонтов обсудил с участниками первого образовательного модуля проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" работу со СМИ.

Он рассказал о контентной политике и важности работы публичных лиц в социальных сетях, сообщает департамент общественных связей Тюменской области.

"Очень живая и активная аудитория. Наших участников как будущих управленцев интересуют такие вопросы, как информационная безопасность и ведение социальных сетей, размещение постов и работа с журналистами, как давать интервью и писать пресс-релизы. То есть вся информация, которая позволит рассказать о себе и своих проектах. Уверен, знания, которые они получат, обязательно пригодятся. Эффективность таких специалистов будет очень высока. Это люди с боевым опытом, понимающие повестку сегодняшнего дня и знающие систему управления", — поделился Роман Мамонтов.

Работа со СМИ — лишь одна из тем. У участников плотный график обучения.

Напомним, первый образовательный модуль для участников проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" стартовал 15 августа. Он объединил ветеранов специальной военной операции, успешно прошедших все отборочные испытания. В течение года им предстоит обучение по программе "Государственное и муниципальное управление".

Во время образовательной программы, которая состоит из четырех модулей, участникам предстоит изучить основы российской государственности, разобраться в системе госслужбы и кадровой политики в органах власти и др. Также впереди работа с наставниками, прохождение стажировок и практики на предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях Тюменской области.

# Боевой кадровый резерв , Роман Мамонтов , СВО

