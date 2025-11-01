  • 14 ноября 202514.11.2025пятница
  • USD80,6010
    EUR93,6953
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер южный

Александр Моор: мероприятия, подобные фестивалю трудовых династий, помогают привлечь молодёжь в рабочие профессии

Губернатор, 20:38 14 ноября 2025

пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Мероприятия, подобные фестивалю трудовых династий, помогают привлечь молодёжь в рабочие профессии. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

﻿

"Наш регион представили две семьи. Мартюшовы трудятся на заводе "Тюменские моторостроители" с 1968 года. Сейчас там работает уже третье поколение этой династии, настоящие мастера своего дела. Общий трудовой стаж семьи Кетовых – 452 года. Более сорока представителей этой династии работали и работают сейчас на Заводоуковском машиностроительном заводе", - привел примеры глава региона.

﻿

Александр Моор отметил, что в Тюменской области создают условия для повышения престижа рабочих профессий, а работодатели предоставляют возможности для развития специалистов. Готовить необходимых для экономики региона и страны профессионалов помогает, в том числе, и национальный проект "Кадры".

Отметим, награды представителям династий вручили полномочный представитель Президента РФ в УФО Артем Жога, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор ХМАО – Югры Руслан Кухарук, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и Герой России Рустам Сайфуллин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , династия , национальный проект Кадры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:38 14.11.2025Александр Моор: мероприятия, подобные фестивалю трудовых династий, помогают привлечь молодёжь в рабочие профессии
19:30 14.11.2025В Тюмени впервые чествовали трудовые династии Уральского федерального округа
18:51 14.11.2025Реализацию института кураторства в УФО обсудил с губернаторами Денис Мантуров
17:39 14.11.2025Губернатор Тюменской области вручил награды сотрудникам "Мостострой-11"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора