Александр Моор: мероприятия, подобные фестивалю трудовых династий, помогают привлечь молодёжь в рабочие профессии

| Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Мероприятия, подобные фестивалю трудовых династий, помогают привлечь молодёжь в рабочие профессии. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Наш регион представили две семьи. Мартюшовы трудятся на заводе "Тюменские моторостроители" с 1968 года. Сейчас там работает уже третье поколение этой династии, настоящие мастера своего дела. Общий трудовой стаж семьи Кетовых – 452 года. Более сорока представителей этой династии работали и работают сейчас на Заводоуковском машиностроительном заводе", - привел примеры глава региона.

Александр Моор отметил, что в Тюменской области создают условия для повышения престижа рабочих профессий, а работодатели предоставляют возможности для развития специалистов. Готовить необходимых для экономики региона и страны профессионалов помогает, в том числе, и национальный проект "Кадры".

Отметим, награды представителям династий вручили полномочный представитель Президента РФ в УФО Артем Жога, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор ХМАО – Югры Руслан Кухарук, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и Герой России Рустам Сайфуллин.