Владимир Якушев обозначил актуальные тенденции рынка труда

admtyumen.ru

Региональным властям, высшим и средним учебным заведениям и работодателям нужно объединить усилия для профессиональной ориентации молодежи, а любовь к труду должны привить родители. Такое мнение высказал Владимир Якушев во время пресс-конференции в Ялуторовске.

При реализации инвестиционных проектов остро стоит вопрос с кадрами. Создаваемые рабочие места зачастую не востребованы жителями региона. На новые производства более охотно идут специалисты из Челябинской и Курганской областей. Причин тому несколько, но основная, уверены эксперты, инфантильность и нежелание трудиться. В качестве примера, можно провести проект по созданию теплиц в д. Нариманова: работодатель уделил массу времени и сил для того, чтобы обучить и заинтересовать молодых людей из ближайшего района начать работать на этом предприятии.

"Всегда обидно, когда много усилий вложено, чтобы реализовался какой-то проект, а по факту там работают челябинцы, курганцы, но не жители Тюменской области. Мы долго анализировали причины и пришли к выводу, что отчасти это обусловлено менталитетом. Исторически так сложилось, что Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Ишим были торговыми городами, процветало ремесленничество, не связанное с заводами. Тем не менее, необходимо работать. Активную позицию должны занять учебные заведения. Профориентационную работу необходимо вести не по бумажкам и методичкам, ребят на конкретных предприятиях нужно знакомить со специальностями", - подчеркнул Владимир Якушев.

Еще один вопрос, который необходимо решить, учебный процесс, организованный в соответствие с требованиями работодателей. Получив диплом об образовании, молодой специалист должен обладать востребованными компетенциями.

"Работодателям необходимо более плотно работать с учебными заведениями. Специалиста учат по одной программе, а когда он приходит на рабочее место, от него ждут совершенно других навыков. Сейчас эта проблема постепенно решается", - заверил губернатор.

В то же время нельзя скидывать со счетов мировую тенденцию: много молодых людей, имеющих прекрасное образование, отказываются работать, предпочитая жить на пособие. С подобной проблемой столкнулись многие европейские страны.

"Если в семье принято трудиться, обеспечивать себя и свою семью, а не ждать пенсии старших родственников, то это привьется и детям. В будущем, получив специальность, такой ребенок будет стремиться к самостоятельности и самореализации. У человека должен быть внутренний стимул получать новые компетенции, двигаться по карьерной лестнице. Тема развития кадрового потенциала очень сложная, одномоментно ее не решить: власть, система образования, работодатели и семьи должны быть задействованы", - резюмировал Якушев.

Напомним, что в середине апреля Тюменская область и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве. Данный документ предполагает не только подготовку кадров, но и обширную методическую и практическую помощь хозяйствующим субъектам, организациям и предприятиям Тюменской области. Крупнейшие работодатели продолжают сотрудничество с крупнейшими региональными вузами и ссузами. В Тюмени создан тренировочный полигон WorldSkills Russia. Вопросы качественной подготовки кадров и профессиональной ориентации молодежи находятся на постоянном контроле у региональной власти.

Екатерина Исаева