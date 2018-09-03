Финишная прямая: до выборов губернатора осталось шесть дней

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Меньше недели остается до Единого дня голосования: ровно через шесть дней жители Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов выберут губернатора Тюменской области.

Каждый житель Тюменской области, Ямала и Югры может узнать о месте и порядке проведения выборов главы региона 9 сентября 2018 года в Интернете, по телефону и лично, в избирательных комиссиях.

Проще всего зайти на официальный портал органов государственной власти, где открыт раздел "Найди свой избирательный участок". Для того, чтобы получить данные об избирательном участке, необходимо последовательно выбрать: муниципальный район, населенный пункт, улицу и номер дома.

Например, жители Ялуторовска Тюменской области, проживающие в доме №8 по ул. Декабристов, голосуют избирательном участке № 2716 - МАУК "Арт-Вояж" (Центр национальных культур и ремесел). Город Ялуторовск, ул. Свободы, д. 195.

Жильцы дома 17 по ул. Энтузиастов в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа голосуют на избирательном участке №323 по адресу: город Сургут, проспект Набережный, 22, административное здание НГДУ "Сургутнефть" ПАО "Сургутнефтегаз".

А избиратели, проживающие в ямальском городе Муравленко на ул. Комсомольская №1, ваш избирательный участковый участок №404. Он расположен по адресу: город Муравленко, Ленина, 61, здание Городского Дома культуры "Украина".

Обратившийся к этой ссылке избиратель одновременно получит информацию о всех кандидатах на должность губернатора Тюменской области, а также сведения о режиме работы местной избирательной комиссии и контактную информацию о вышестоящей избирательной комиссии.

Избирательная комиссия Тюменской области находится по адресу: 625000, Тюмень, ул. Володарского, 49 тел. (3452)-58-25-24. Официальный сайт.

Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры находится по адресу: 628011, Ханты-Мансийск, ул. Карла-Маркса, 14. Телефон: (3467) 32-00-45. Официальный сайт.

Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа находится по адресу: 629008, Салехард, ул. Республики, 72. Телефон: (34922) 4-77-96. Официальный сайт.