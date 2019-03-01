Аркадий Ведин: Универсиада - большой спортивный праздник

| Фото: областного клуба спортивного ориентирования "ВКонтакте" | Фото: областного клуба спортивного ориентирования "ВКонтакте"

Большим спортивным праздником назвал Всемирную зимнюю универсиаду в Красноярске руководитель Областного клуба спортивного ориентирования "Ермак" Аркадий Ведин. Вместе с коллегами из Тюмени он работал на соревнованиях в составе судейской бригады, которая обеспечивала в том числе техническое сопровождение соревнований и отвечала за хронометраж.

| Фото: областного клуба спортивного ориентирования "ВКонтакте" | Фото: областного клуба спортивного ориентирования "ВКонтакте"

"Мой взгляд может отличаться от мнения болельщиков и участников, поскольку я видел это событие изнутри. Красноярск очень хорошо подготовился: построены спортивные объекты, было много помощников- волонтеров. В нашем виде спорта - спортивное ориентирование - соревнования прошли на высоком уровне. Мы с коллегами сошлись во мнении, что Универсиада стала большим праздником не только для студентов, но и для нас, судей", - отметил Аркадий Ведин.

| Фото: областного клуба спортивного ориентирования "ВКонтакте" | Фото: областного клуба спортивного ориентирования "ВКонтакте"

Впрочем, из-за плотного рабочего графика выделить время для посещения соревнований по другим спортивным дисциплинам и побывать на околоспортивных мероприятиях судейской бригаде из Тюмени не удалось, рассказал он. Состязания по спортивному ориентированию проходили четыре дня и собрали больше 100 участников из 21 страны.

| Фото: областного клуба спортивного ориентирования "ВКонтакте" | Фото: областного клуба спортивного ориентирования "ВКонтакте"

"Мы радуемся за Марину Вяткину из Кургана, которая сейчас выступает за университет Красноярска, но спортом начала заниматься рядом с нами. Она была одной из лучших участниц российской сборной. Я с удовольствием наблюдал также за выступлением спортсменов из Монголии, Италии, Чехии", - отметил судья.

| Фото: областного клуба спортивного ориентирования "ВКонтакте" | Фото: областного клуба спортивного ориентирования "ВКонтакте"

В копилке российских спортсменов по спортивному ориентированию, оказались медали всех достоинств, в том числе четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовых. По мнению тюменцев, соревнования получились зрелищными и интересными для зрителей.

"В последний день на трибунах было около 2,5 тысяч человек. Я общался со зрителями, им было интересно наблюдать за соревнованиями. На руку общему впечатлению сыграла хорошая работа комментаторов, красочное оформление стадиона и конкурсы для зрителей. Отлично сработали СМИ, в том числе тюменские", - сказал Аркадий Ведин.

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Одним из самых ярких моментов прошедших дней, кроме собственно спортивных соревнований, стала церемония открытия Универсиады, отметил Аркадий Ведин. Запомнился и визит Владимира Путина, который посетил Красноярск и наградил победителей лыжных гонок.

Татьяна Ковалева