Югорчане выиграли мужскую эстафету чемпионата России по биатлону
| Фото: biathlonrus.com
Мужской эстафетой 4х7,5 км завершился чемпионат России по биатлону в тюменском областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".
Как сообщает ЦСП72, борьба был очень напряженной, и лидер гонки менялся на протяжении всех этапов. В итоге команда Югры в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семена Сучилова т Вадима Филимонова завоевала первое место.
Вторыми стали Алексей Петров, Александр Жирный, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов из Республики Башкортостан. 3 место - Удмуртская Республика: Дмитрий Шамаев, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, Владимир Семаков.
Сборная Тюменской области заняла шестое место.