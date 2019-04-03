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Югорчане выиграли мужскую эстафету чемпионата России по биатлону

Спорт, 09:24 03 апреля 2019

biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Мужской эстафетой 4х7,5 км завершился чемпионат России по биатлону в тюменском областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Как сообщает ЦСП72, борьба был очень напряженной, и лидер гонки менялся на протяжении всех этапов. В итоге команда Югры в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семена Сучилова т Вадима Филимонова завоевала первое место.

Вторыми стали Алексей Петров, Александр Жирный, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов из Республики Башкортостан. 3 место - Удмуртская Республика: Дмитрий Шамаев, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, Владимир Семаков.

Сборная Тюменской области заняла шестое место.

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# биатлон , Жемчужина Сибири , чемпионат России по биатлону , эстафета

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