Студент ТИУ из Сирии возглавил Топ-100 лучших студентов Тюмени

ТРО "Опора России" ТРО "Опора России"

Магистрант института геологии и нефтегазодобычи ТИУ Осама Нажиб возглавил Топ-100 лучших студентов Тюмени. Отбор был запущен на платформе "Будущее" онлайн-экосистемы для предпринимателей we-enter. ru. Чествование прошло в рамках форума "День предпринимателя" в тюменском технопарке 28 мая, сообщает ТРО "Опора России".

Церемонию награждения открыл куратор экосистемы WE ENTER, вице-президент "Опора России", депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров.

"С каждым годом в нашей стране становится больше молодых предпринимателей. Чтобы помочь юным талантам найти дорогу в бизнесе, мы придумали платформу we-enter. ru, на которой собрали сто лучших предпринимателей Тюмени, а теперь и сто проактивных студентов, — сказал Эдуард Омаров. — На этой платформе предприниматели узнают, где учатся самые успешные студенты, а молодежь, на какое предприятие после окончания вуза пойти работать. Желаю, чтобы вы смогли этой платформой воспользоваться и как можно быстрее достигли успеха".

ТРО "Опора России" ТРО "Опора России"

Десятку лучших студентов Тюмени отметил директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер. "Пусть не каждый из вас станет предпринимателем, но вы себя показали, как заинтересованные не только в саморазвитии, но и окружающего пространства. За вашими плечами — новые открытия и свершения, а мы вам искренне желаем успеха", — пожелал он.

Победитель рейтинга Осама Нажиб в Тюмени живет уже шестой год, учится на первом курсе магистратуры института геологии и нефтегазодобычи ТИУ по специальности "Разработка нефтяных и газовых месторождений", говорит на трех языках - русском, арабском и английском. Трудится в международном отделе вуза. За его плечами победы на международной олимпиаде Open Doors, межвузовских, всероссийских и международных олимпиадах по русскому языку как иностранному и участие в научно-практических конференциях.

Отметим, что отбор победителей сначала прошел на уровне каждого института Тюмени. После чего был сформирован общий Топ-100 студентов университета, а затем и Тюмени. Профили лучших студентов на платформе уже доступны работодателям, которые могут пригласить на стажировку или постоянную работу, а также инвесторам, заинтересованным в стартапах.