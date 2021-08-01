Тюменцы заняли третье место в финале Rurban Creative Lab в Великом Новгороде

| Фото: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Третье место заняла команда Тюменской области по итогам программы Rurban Сreative Lab в номинации "Креативный регион". Победу праздновала Ульяновская область, на второе место вышла Свердловская область, сообщает Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Финальная часть программы прошла в Великом Новгороде.

Rurban Сreative Lab является одним из треков российского интенсива Архипелаг– 2121, посвящена развитию креативных индустрий и включению объектов в хозяйственный оборот. Участниками очной программы трека стали 10 регионов с наиболее перспективными идеями развития креативных индустрий и кластеров. Ранее они прошли два этапа подготовительной работы в рамках проекта. На площадке в Великом Новгороде команды создавали креативные стратегии для своих регионов и дорабатывали проекты кластеров. Финальная защита концепций и инвестиционных паспортов площадок состоялась 10 августа.

| Фото: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

"У нас есть хорошие заделы в таких отраслях креативных индустрий, как организация событий, медиа, традиционные промыслы и ремесла, архитектура и дизайн. Не случайно Тюменская область стала одним из лидеров по количеству поданных заявок на конкурс президентских грантов в сфере культурных инициатив, - подчеркнул председатель комитета молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Алексей Краев. - Ключевыми показателями, которые подлежат изменениям, должны стать экспорт креативных индустрий, в том числе услуг, и инвестиции в развитие креативных индустрий".

Отдельно тюменская команда остановилась на проработке креативных кластеров вдоль ул. Дзержинского, которая по проекту должна превратиться в пешеходную зону, и Базарной площади Тобольска, которая может стать стать "витриной" региона с точки зрения традиционных промыслов.

Идеи, разработанные в Rurban Сreative Lab, будут дорабатываться для формирования региональной дорожной карты развития креативных индустрий и дальнейшего формирования тюменских креативных кластеров.