Тюменская компания развивает телемедицину на основе российского оборудования

| Фото: vk.com/oblzdrav72 | Фото: vk.com/oblzdrav72

Тюменская компания "Стерильный" развивает телемедицину на основе отечественного оборудования. Услуги уже получают беременные горожанки. Вместо планового приема в поликлинике они консультируются о здоровье с врачом по видеосвязи, не выходя из дома.

Об этом перспективном направлении и конкурентоспособности российского оборудования корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал генеральный директор компании "Стерильный" Никита Скрябин 24 июня.

"Данные к врачу поступают в приложение на смартфоне с прибора, который мониторит основные жизненные показатели плода. Так называемый фетальный монитор с анализом КТГ. На основании полученных данных акушер-гинеколог делает заключение. Если показателей недостаточно, то назначает беременной анализы, для сбора которых к ней на дом приедет медсестра. Это, во-первых, избавляет женщину от поездок в общественном транспорте и посещения поликлиники, а во-вторых, разгружает врача", - привел пример принципа действия услуги руководитель компании.

И такие услуги уже оказывают специалисты компании. Правда, пока на платной основе. Следующим шагом предприниматель с медицинским образованием видит включение такого направления телемедицины в тарифную сетку ОМС, чтобы все могли получать услугу по своему медицинскому полису.

"Для этого ведем переговоры. Об этом шла речь на деловом завтраке главы региона с молодыми предпринимателями. Он отметил перспективность телемедицины. Внедрение таких услуг в тарифную сетку ОМС рациональное предложение, учитывая эпидемиологическую обстановку последних лет. Телемедицина в дальнейшем действительно может заменить, как минимум, 50 процентов очного амбулаторного приема", - рассказал Никита Скрябин.

При этом руководитель компании пояснил, что в России достаточно производств, на которых изготавливается хорошее современное и надежное базовое оборудование, используемое для телемедицины в том числе.

"Однако им приходится конкурировать с китайскими. Но те же российские фетальные мониторы с анализом КТГ или кардиомониторы на класс выше зарубежных аналогов. У нас нет проблем с поставками отечественного оборудования, есть проблемы с продвижением его на внутреннем рынке", - считает эксперт.

Оксана Корнеенкова