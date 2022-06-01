ПО для автоматизации диагностики на российских УЗИ-аппаратах разрабатывает компания из Тюмени

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Программу для российских УЗИ-аппаратов разрабатывает компания "РУСОФТ" из Тюмени. ПО позволяет автоматизировать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний. Разработчик уверен, что такой сервис повысит качество услуг и станет отечественным ответом иностранным аналогам.

Об импортозамещении зарубежных высокотехнологичных решений в области медицины корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор компании "РУСОФТ" и автор проекта Георгий Климов.

"Программа рассчитывает кардиологические показатели на основе УЗИ-снимков сердца. Сервис, который разрабатывает наша команда, позволяет строить на их основе 3D-модель сердца, производить автоматизированный расчет показателей, необходимых для постановки диагноза. Математическая погрешность расчетов уменьшается с 40 до 12 процентов. И, поскольку процесс автоматизирован, врач сможет больше времени уделить общению с пациентом", - пояснил предприниматель.

По его словам, такие программы установлены на зарубежных аппаратах УЗИ экстра-класса, а на российских данная опция пока не предусмотрена. Поскольку поставка медицинского оборудования в нашу страну приостановлена, Григорий Климов считает, что за счет тюменской разработки российские УЗИ-аппараты смогут не уступать по функционалу импортным аналогам.

"Рынок был конкурентным до того момента пока компании не заявили об уходе из России или об отказе от сервисного обслуживания. У нас более низкое ценообразование и предусмотрена интеграция с нашими отечественными информационными системами", - подчеркнул преимущества тюменского ПО разработчик.

Программное обеспечение уже частично запатентовано. Далее предстоит сертификация, а апробацию сервиса проведут на базе областной клинической больницы № 1.

Оксана Корнеенкова