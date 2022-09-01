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ООО "Газпром межрегионгаз Север" и ООО "Полипластик ЗапСиб" подписали соглашение на TNF

Экономика, 11:05 26 сентября 2022

пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Север»

Соглашение о взаимном сотрудничестве между ООО "Газпром межрегионгаз Север" и ООО "Полипластик ЗапСиб" подписали в рамках работы Промышленно-энергетического форума TNF 2022 в Тюмени, сообщает пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз Север".

Стороны договорились о долгосрочных партнерских отношениях в области создания благоприятных условий для обучения, повышения квалификации и уровня профессиональной подготовки специалистов газовой службы.

"Целью настоящего соглашения является удовлетворение потребностей газораспределительной организации в квалифицированных специалистах всех уровней в области проектирования, строительства, технического надзора, эксплуатации и реконструкции сетей инженерного обеспечения трубопроводов различного назначения из полимерных материалов, внедрение и развитие высокоэффективных современных технологий", - прокомментировал заместитель генерального директора по работе с управляемыми организациями ООО "Газпром межрегионгаз Север" Максим Бикаленко.

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# ООО «Газпром межрегионгаз Север» , соглашение

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