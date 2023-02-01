В Тюменской области создадут туристический кластер с термами в районе "Жемчужины Сибири"

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Туристический кластер с использованием термальных, минеральных источников создадут на 250 га вокруг центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в Тюмени. Разработка мастер-плана начнется в 2023 году в рамках соглашения с корпорацией Туризм.РФ.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

"Мастер-план был анонсирован во время подписания соглашения в декабре 2022 года, а практическая реализация начнется в этом году. Мы шаг за шагом выйдем на технико-экономические показатели в строительстве, сформируем пул инвесторов. Это вдумчивая работа, направленная на то, чтобы правильно спланировать на старте", - говорит она.

В Тюменской области один из приоритетов развития туристической отрасли – это wellness-туризм. Это направление было определено еще в пандемию, отмечает Мария Трофимова. Сейчас учреждениям, которые занимаются оздоровлением, укреплением физического и психического здоровья, а это термальные источники, санатории, экопарки и так далее, придадут новый импульс.

Среди объектов оздоровительного туризма появятся новые термальные источники в Тобольске. "Отель, который будет реализован в рамках подписания соглашения с Туризм.РФ, предполагает использование терм с открытым и закрытыми бассейнами в пределах города. Идет работа по выбору земельного участка", - добавила руководитель отрасли.

Перспективным в регионе считается и работа санаториев. Всего 18 санаторных комплексов предлагают свои услуги туристам. Они отличаются друг от друга целевой аудиторией, ценовым сегментом. И как заметила Мария Трофимова, интерес к санаториям проявляют не только люди старшего возраста, но и экономически активное население, молодежь, семьи с детьми.

К wellness-туризму также относят банные комплексы, парильни, СПА-салоны, грязелечебницы, массажные кабинеты. Они не менее привлекательны для туристов.

"Имея запасы минеральной воды, грязи, действующие термальные источники - за счет этого можно и нужно развиваться. В Тюменской области 15 видов сапропелевой грязи – чистая органика. Физиотерапевты, врачи, которые работают в санаторных учреждениях, говорят, что если нашу минеральную воду и сапропелевую грязь соединить – это эликсир молодости для всех 12 систем организма человека", - подчеркнула директор регионального департамента потребительского рынка и туризма.

Одной из задач, которую намерены решить отраслевики, – это создание качественной инфраструктуры объектов, предоставляющих услуги по укреплению здоровья, модернизация санаторий, термальных источников.

У тюменских предпринимателей, занятых этим бизнесом, есть все шансы, по примеру санатория "Сибирь" и комплекса "ЛетоЛето", стать лучшими в стране.

Напомним, по итогам 2022 года Тюменскую область посетили более 3 млн 300 тыс. туристов. Это рекорд, региону удалось вернуться на допандеминый уровень, в 2019 году более 3 млн 200 тыс. человек выбрали для путешествий Тюменскую область.

Анжела Лебедева