Определены победители III этапа финала Кубка России по фристайлу на фестивале “Битва на Туре” Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Определены победители III этапа финала Кубка России по фристайлу в дисциплине биг-эйр на фестивале “Битва на Туре” Тюмени. Среди женщин золото у Ланы Прусаковой из Чувашии, мужчин - Тимофея Бралгина из Красноярского края, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

“Мероприятие прошло успешно. Самое главное – без травм. Мы благодарны горожанам, нашим болельщикам, которые сегодня получили максимум удовольствия и драйва”, - отметил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

Отметим, что Тимофею Бралгину всего 16 лет, более половины из которых в спорте. Он поделился, что бесстрашие для выполнения прыжков пришло к нему с опытом. Также спортсмена восхитило то, что несмотря на ровный ландшафт города организаторам удалось создать условия для проведения соревнований.

За выступлением фристайлеров наблюдали тысячи жителей Тюмени, а также зрители канала "Матч ТВ".

Напомним, соревнования по сноуборду и лыжным гонкам будут проходить в Тюмени по 25 февраля. В состязаниях участвуют почти 90 спортсменов, что является рекордным числом за всю историю фестиваля. Также для посетителей установили теплый лекционный павильон, где пройдут различные бесплатные мероприятия.

24 февраля "Битву на Туре" продолжит Кубок России по сноуборду в дисциплине биг-эйр.