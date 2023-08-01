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Прокурор Тюменской области взял на контроль расследование ДТП в Тобольском районе

Происшествия, 12:47 15 августа 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на личный контроль расследование уголовного дела о ДТП в Тобольском районе. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Напомним, 14 августа на 241 км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель автомобиля "Infiniti", совершая обгон, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем "Volvo".

В аварии погибли 32-летний водитель "Infiniti", его 38-летняя супруга и две дочери 9 и 14 лет. Третья 7-летняя дочь скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи. Ещё двое сыновей 3-х и 11-и лет госпитализированы. Водитель автомобиля "Volvo" телесных повреждений не получил.

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# ДТП , прокуратура Тюменской области

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