Бортовые магистральные полуприцепы из отечественных комплектующих собирают на заводе в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Бортовые магистральные полуприцепы из отечественных комплектующих собирают на заводе "СпецАвто-Восток" в Тюмени. Облегченная конструкция в шесть тонн может перевозить до 32 тонн грузов. До санкций такие поставляли в Россию из Германии и Турции. Спрос на технику большой.

Степень локализации у новинки превышает 70 %, рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" технический директор компании "СпецАвто-Восток" Сергей Сисин.

"Мы специализировались на выпуске полуприцепов и автомобильных надстроек для вывозки леса. Потом перешли на полуприцепы для бездорожья, тяжелейших условий эксплуатации. Основной регион потребления этой техники – Дальний Восток, Чукотка, Магаданская область. Были и поставки в Алжир и Ирак. Но в последнее время спрос на меняется, что связано с ограничениями экспорта по лесной продукции. Основной упор мы сделали на магистральную технику", - пояснил руководитель.

Комплектующие изготавливают прямо на заводе, например, пневмоподвеску, либо в кооперации с другими отечественными производителями.

"Используем спецстали из Магнитогорска и Череповца. Наши детали для производства осей мы отправляем челябинскому предприятию, где их доукомплектовывают и собирают. Борта получаем из Малого Ярославца – аллюминиевые профили, которые теперь катаются в России. Фанера - из Сыктывкара. Тюменские смежники – "Тюменьремдормаш" делают цинкование, а борта поставляет "Артель труда". Из импортной комплектации у нас остались только элементы тормозной системы из Китая. Над ними сейчас наша промышленность работает, рассчитываем, что уже в следующем году начнутся российские поставки", - уточнил Сергей Сисин.

Новинку начали собирать весной 2023 года. Сейчас на выходе 30-й полуприцеп. На сбор одного уходит от четырех до пяти недель. До конца года планируется поставить заказчикам 50 бортовых полуприцепов, а на 2024 г . – около 300. Для масштабирования требуется дооснастить промплощадку дополнительным оборудованием. Второй кантователь рассчитывают получить уже в ноябре, в процессе закупа лазерный станок для резки металла. Его приобретают с помощью мер региональной поддержки. Также сделают своими силами гибочный станок.

Тюменская техника уже перевозит грузы по трассам Урала и Западной Сибири. Ее используют там, где требуется верхняя разгрузка.

Оксана Корнеенкова