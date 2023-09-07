Умную систему для сити-фермеров создает междисциплинарная группа ученых ТюмГУ

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Умную систему для городских фермеров создает междисциплинарная группа ученых Тюменского государственного университета. Программа превосходит по функционалу иностранные аналоги. Она представляет собой надстройку для существующих систем земледелия с механизмом непрерывного обучения. Через сенсоры собирает параметры растений и окружающей среды, автоматизирует процессы, находит решения для нестандартных проблем, сообщает вуз.

"С помощью нейросетевых элементов искусственного интеллекта наша система сделает умные фермы еще более интеллектуальными. Такая ферма сможет не только мониторить и контролировать параметры производственного процесса, но и давать советы, как действовать при поломках оборудования, болезнях растений и в иных нештатных ситуациях", – рассказал руководитель научного агробиотехкомплекса ТюмГУ Алексей Прохошин.

Именно так будет достигнута главная цель – сделать городские агрофермы или любые другие простыми и эффективными даже при недостатке знаний у работников, отметил разработчик. По его словам, аналогов этому продукту в мире нет.

Над проектом трудятся биологи, математики, системные инженеры и другие специалисты вуза. Поэтому в системе реализованы самые передовые решения. К примеру, есть функция определения заболевания растений с мерами для устранения патогена и даже доступностью необходимых препаратов.

Разработку готовят к коммерческой реализации. Исследование проводится в рамках стратегического проекта "Биобезопасный мир".