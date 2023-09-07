  • 7 сентября 20237.09.2023четверг
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер юго-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Умную систему для сити-фермеров создает междисциплинарная группа ученых ТюмГУ

Экономика, 17:45 07 сентября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Умную систему для городских фермеров создает междисциплинарная группа ученых Тюменского государственного университета. Программа превосходит по функционалу иностранные аналоги. Она представляет собой надстройку для существующих систем земледелия с механизмом непрерывного обучения. Через сенсоры собирает параметры растений и окружающей среды, автоматизирует процессы, находит решения для нестандартных проблем, сообщает вуз.

"С помощью нейросетевых элементов искусственного интеллекта наша система сделает умные фермы еще более интеллектуальными. Такая ферма сможет не только мониторить и контролировать параметры производственного процесса, но и давать советы, как действовать при поломках оборудования, болезнях растений и в иных нештатных ситуациях", – рассказал руководитель научного агробиотехкомплекса ТюмГУ Алексей Прохошин.

Именно так будет достигнута главная цель – сделать городские агрофермы или любые другие простыми и эффективными даже при недостатке знаний у работников, отметил разработчик. По его словам, аналогов этому продукту в мире нет.

Над проектом трудятся биологи, математики, системные инженеры и другие специалисты вуза. Поэтому в системе реализованы самые передовые решения. К примеру, есть функция определения заболевания растений с мерами для устранения патогена и даже доступностью необходимых препаратов.

Разработку готовят к коммерческой реализации. Исследование проводится в рамках стратегического проекта "Биобезопасный мир".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# IT-технологии , импортозамещение , искусственный интеллект , разработка , ферма

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:07 07.09.2023Застройщик сдал третий дом в новом микрорайоне "Тура-2" Тюмени
17:45 07.09.2023Умную систему для сити-фермеров создает междисциплинарная группа ученых ТюмГУ
17:34 07.09.2023В Аромашево ремонтируют дороги к поликлинике, парку и детсаду
17:12 07.09.2023В Тюмени завершается реконструкция участка дамбы у озера Оброчного