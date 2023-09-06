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Компоненты для производства биг-бэгов импортозаместили на предприятии Исетского района

Экономика, 14:49 06 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компоненты для производства биг-бэгов импортозаместили на предприятии "Пронто" в Исетском районе. Здесь производят около 2 млн мягких контейнеров в год. Продукция востребованная и подходит для хранения и перевозки сыпучих товаров.

С начала санкций предприятию пришлось искать новых поставщиков сырьевых добавок. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель отдела продаж особого подразделения "Пронто" в Тюмени Алена Ильиных.

По ее словам, импортозамещение прежде всего коснулось сырьевых компонентов, добавок. Пришлось искать поставщиков среди отечественных производителей.

"Варианты нашли. Заменили и кальциевую, и ультрафиолетовую добавки, а также стабилизатор. Основной же сырьевой компонент - полипропилен - производится в Тюменской области. Его поставляет компания СИБУР", - уточнила руководитель.

Отметим, что продукцию тюменская компания поставляет во многие российские регионы, а также экспортирует в Казахстан.

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Оксана Корнеенкова

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# Исетский район , производство , Пронто

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