Компоненты для производства биг-бэгов импортозаместили на предприятии Исетского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компоненты для производства биг-бэгов импортозаместили на предприятии "Пронто" в Исетском районе. Здесь производят около 2 млн мягких контейнеров в год. Продукция востребованная и подходит для хранения и перевозки сыпучих товаров.

С начала санкций предприятию пришлось искать новых поставщиков сырьевых добавок. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель отдела продаж особого подразделения "Пронто" в Тюмени Алена Ильиных.

По ее словам, импортозамещение прежде всего коснулось сырьевых компонентов, добавок. Пришлось искать поставщиков среди отечественных производителей.

"Варианты нашли. Заменили и кальциевую, и ультрафиолетовую добавки, а также стабилизатор. Основной же сырьевой компонент - полипропилен - производится в Тюменской области. Его поставляет компания СИБУР", - уточнила руководитель.

Отметим, что продукцию тюменская компания поставляет во многие российские регионы, а также экспортирует в Казахстан.

Оксана Корнеенкова