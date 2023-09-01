Тюменская клубничная ферма использует отечественные расходники для выращивания ягод

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Грунт российского производителя используют для выращивания клубники в тепличном комбинате "Натурика" Тюменского района. Кроме того, здесь в ходу и другие отечественные расходные материалы.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в компании "Натурика", на данный момент импортозамещено все за исключением семян и саженцев.

"Практически все свое, кроме посадочного материала. Семена получаем и из Белоруссии. Удобрения, подкормка раньше шли импортные, а сейчас появились и от отечественных производителей. Например, после посадки мы используем российский препарат "Идеал" для укоренения растений. И перед посадкой применяем наши препараты", - уточнили в компании.

В тепличном комбинате выращивают 3 тыс. 200 кустов ремонтантной клубники. С каждого куста собирают по 520 граммов. Растения выращивают на естественном субстрате, а опыляют цветы шмели, которые живут в теплице.

Оксана Корнеенкова