Тюменская клубничная ферма использует отечественные расходники для выращивания ягод
Грунт российского производителя используют для выращивания клубники в тепличном комбинате "Натурика" Тюменского района. Кроме того, здесь в ходу и другие отечественные расходные материалы.
Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в компании "Натурика", на данный момент импортозамещено все за исключением семян и саженцев.
"Практически все свое, кроме посадочного материала. Семена получаем и из Белоруссии. Удобрения, подкормка раньше шли импортные, а сейчас появились и от отечественных производителей. Например, после посадки мы используем российский препарат "Идеал" для укоренения растений. И перед посадкой применяем наши препараты", - уточнили в компании.
В тепличном комбинате выращивают 3 тыс. 200 кустов ремонтантной клубники. С каждого куста собирают по 520 граммов. Растения выращивают на естественном субстрате, а опыляют цветы шмели, которые живут в теплице.
Оксана Корнеенкова