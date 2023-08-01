Перезаряжаемые LFP-аккумуляторы создаст тюменский ученый из техногенных отходов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перезаряжаемые LFP-аккумуляторы и материалы для 3D-принтеров из техногенных отходов планирует разработать ученый ТИУ Лев Максимов. Это следующий этап развития его проекта S.M.Art Metals по переработке техногенных отходов от добычи подземных вод в микроразмерные металлопорошки.

По информации вуза, молодой ученый-инженер Центра перспективных исследований и инновационных разработок Тюменского индустриального университета стал финалистом премии "АКСАЛИТ" - раннее "Металловед года" в номинации "Металлография".

| Фото: Тюменский индустриальный университет | Фото: Тюменский индустриальный университет

"Проводя многочисленные исследования, мы смогли получить из техногенных отходов нано- и микроразмерные металлопорошки, которые могут быть использованы для проведения дефектоскопии в различных отраслях промышленности и при производстве катализаторов для добычи высоковязкой нефти", – рассказал автор проекта.

Ученый планирует внедрить готовую технологию в водоснабжающие организации региона уже в 2024 году. Вместе с тем, он подчеркнул, что совершенствуемый им метод важен ввиду тенденции к истощению рек, их загрязнению и обмелению. Примечательно, что для горожан разработка в перспективе позволит снизить динамику роста цен на воду, добываемую из подземных источников через скважины.

В разработке прототипов LFP-аккумуляторов и расходных материалов для 3D-принтеровпо словам Льва Максимова будут участвовать и его коллеги по Тюменскому индустриальному университету, других вузов.

Отметим, что на данный момент более 90 % всех батарей типа LFP в мире производится китайскими компаниями. В этом плане проект тюменского ученого послужит обеспечению технологической независимости и импортозамещению.