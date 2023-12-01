Самое большое число обращений на прямую линию губернатора зафиксировано в Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Прямая линия губернатора Тюменской области в 2023 стала самой продолжительной и активной, жители региона отправили 1 тыс. 900 обращений Александру Моору. Об этом сообщает информационный центр правительства субъекта.

Общение стало самым продолжительным, диалог в прямом эфире продлился 1 час 45 минут. Даны ответы на треть поступивших обращений (в эфире прозвучало 47 вопросов (по ним пришло 671 обращение, это 34,3 % от общего количества).

Организация кол-центра "122" - департамент информатизации Тюменской области. Координация сбора вопросов - ЦУР Тюменской области. Работа продолжается.

Трансляции в прямом эфире организованы на 113 площадках СМИ и в социальных сетях Тюменской области, Югры и Ямала.