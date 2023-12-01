Лучшую оценку работе правительства Тюменской области дали жители региона, считает Александр Моор

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2023 год был насыщен на самые разные события. Экономика региона развивается устойчивыми темпами, завершен ряд крупных инвестиционных проектов, начаты новые. В этом году мы встречали много гостей, проводили ряд важных мероприятий и форумов, подписали ряд важных соглашений. Так, мы продлили трёхсторонний договор с Ямалом и Югрой, также подписали концессионное соглашение по строительству межвузовского кампуса.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая расширенное заседание правительства региона, которое проходит 22 декабря.

По словам главы региона, одной из важнейших задач в 2023 году была поддержка бойцов СВО, а также их семей. Все вопросы, связанные со спецоперацией, их поддержкой, находятся на личном контроле губернатора. На приобретение дополнительного оборудования и снаряжения для наших ребят из бюджета было направлено более 1 млрд рублей, и эта работа продолжится.

"Уверен, что вместе мы сможем противостоять всем вызовам и победить. Важно, что наш регион получил положительную оценку президента Российской Федерации Владимира Путина за наши показатели в жилищном строительстве и рост численности населения", - подчеркнул Александр Моор.

В 2023 году тюменский регион лидирует во всероссийских рейтингах, это рейтинг качества жизни и рейтинг инвестиционной привлекательности региона. Кроме того, область в числе лидеров по вводу жилья, по поддержке некоммерческих организаций и социального предпринимательства, по выращиванию и производству продукции сельского хозяйства на одного человека.

Тюменская область вошла в топ-10 зелёного рейтинга по эффективности работы с твёрдыми коммунальными отходами. Отмечены успехи региона в реализации национальной политики по вовлечению жителей в занятия спортом. Есть достижения в сфере креативной индустрии, туризма и культуры. Благодаря победе тюменца Ивана Зарубина в следующем году Тюменская область проведет Всероссийский конкурс "Мастер года".

Недавно регион успешно провёл презентацию на выставке " Россия", а 17 декабря стенд посетил президент России.

Стабильно растет показатель продолжительности жизни и ожидается, что по итогам года она приблизится к 74 годам. И в достижении этого результата высока роль системы здравоохранения.

"Особенно важно то, что оценки федерального уровня совпадают с мнением жителей Тюменской области. Так, по результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, 9 из 10 тюменцев считают себя счастливыми людьми и никуда не хотят уезжать из региона. И это лучшая оценка нашей с вами деятельности", - заключил губернатор Тюменской области.

Любовь Голышева