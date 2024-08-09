Бетонный завод запустят в Тюмени в августе

Бетон разных марок прочности будут производить на промышленной базе в Антипино на Старотобольском тракте. Завод запустят в работу в августе 2024 года. Сейчас специалисты завершают монтажные и строительные работы. Уже приобрели бетонный насос и бетоносмесители.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал генеральный директор группы компаний "Юнкер" Дмитрий Тимчук.

"У нас уже есть заказчики. Это наши партнеры-застройщики и компании, которые занимаются поставкой и комплектацией строительных объектов. Они все из тюменского региона. Мы будем использовать материал на своих объектах. И в целом для бетонного завода основной потребитель - тюменский", - отметил Дмитрий Тимчук.

Производственная мощность завода составляет 163 тыс. куб. м в год. В сутки планируют выдавать минимум по одной тысяче кубометров материала. Площадь предприятия составит около трех тысяч квадратных метров.

Кроме того, специалисты монтируют оборудование рециклинга, что позволит соблюдать экологические стандарты. Этот тип оборудования в России нигде ранее не применяли. Пока идут фундаментные работы.

"Чтобы работать круглый год, мы закроем здание в теплый контур. В рециклинге технологические операции будут происходить следующим образом: после строительного объекта возвращается бетоносмеситель, в нем остатки бетона будут смешивать в специальной ванне, вода будет проходить фильтрацию от инертных материалов и остальных примесей. После примеси классифицируют на разные фракции, которые могут быть использованы повторно", - добавил Дмитрий Тимчук.

Напомним, на промышленной базе в Антипино на Старотобольском тракте помимо бетонного завода находятся еще три производства: газобетонный завод, производство керамзитоблоков и теплоизоляционного материала. Региональное Инвестиционное агентство оказало ГК "Юнкер" административную поддержку, а также предоставило инвестиционный займ в размере 150 млн рублей.

Юлия Божок