Около 50 км трубопроводов построили из тюменских армированных труб

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 50 км трубопроводов построили из гибких полимерных армированных труб полифиброн, которые произведены в Тюмени. Проекты с их использованием реализованы в регионах Уральского и Сибирского федеральных округов, Татарстане.

Об этом рассказал генеральный директор ООО "Трубный завод "Сибгазаппарат" группы "Полипластик" Сергей Макаревич. Производят трубы ГПАТ из сырья "ЗапСибНефтехима".

"Только за 2025 год мы поставили около 25 километров полифиброн нефтяным компаниям. Их используют на месторождениях. Объем выпуска нарастает", - уточнил генеральный директор.

Для российских нефтегазодобывающих компаний такие армированные трубы являются революционным решением: они не подвержены коррозии, обеспечивают стабильную эксплуатацию трубопроводов от 25 лет, способны работать при давлении до от 4 до 21 МПа и температуре до плюс 80 градусов, значительно снижают затраты за счет легкости и скорости монтажа. Вариант труб с пенополиуретановой теплоизоляцией позволяет поддерживать температуру транспортируемой среды в условиях низких температур, что актуально для большинства российских регионов нефтегазодобычи.

Запустили производство труб полифиброн в 2024 году, оно стало первым в Уральском федеральном округе. Уже через год выпустили новинку - уникальные неразъемные соединения полиэтилен-сталь для соединения полимерных трубопроводов со стальными или с запорной арматурой. Спрос на НСПС есть как в нефтегазовой отрасли, где их используют при строительстве систем газораспределения, так и в ЖКХ.

"Мы планируем расширять линейку структурированной трубы, запустим линию, которая позволит выпускать такую продукцию диаметром до одной тысячи миллиметров. Это сократит сроки производства", - добавил руководитель.

Сырье, которое используется для изготовления труб разной модификации и фитингов получают от СИБУРа. С ним же сотрудничают и по разработке новых марок полиэтилена для выпуска новой продукции.

Отметим, завод "Сибгазаппарат" группы "Полипластик" осенью 2025 года посетил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума TNF-2025. Министр, губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала оставили автографы с пожеланиями удачи предприятию.

Оксана Корнеенкова