ТюмГУ готов и далее привлекать гранты на фундаментальные гражданские исследования, заявил ректор

с личного аккаунта Ивана Романчука в Instagram с личного аккаунта Ивана Романчука в Instagram

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На фундаментальные гражданские исследования в России из федерального бюджета будет выделено 1 трл 630 млрд рублей до 2024 года, заявил президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию.

Тюменский государственный университет идет в ногу с вызовами современности.

Об этом ректор вуза Иван Романчук написал в Instagram.

"Наши специалисты неоднократно выигрывали и успешно реализовывали гранты РФФИ, причем и по направлениям, которые президент обозначил как важные для всего государства. В частности, ТюмГУ изучает биологическую безопасность человека, животных и растений и цифровую трансформацию нефтегазовой индустрии. И мы планируем развивать эти направления и впредь", - заверил Иван Романчук.

По словам ректора ТюмГУ, ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил на "Правительственном часе" в Совете Федерации, что университеты должны способствовать развитию реального сектора экономики.

"Мы всегда выступали за неотрывную связь образования и науки, за работу, в том числе, университетских умов на благо города, области и страны, поэтому радостно, что этот вектор разделяется на самом высоком уровне", - сказал Романчук.

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