Валерий Фальков: создание в Тюмени студенческого кампуса сделает город еще более привлекательным

министерство науки и высшего образования РФ министерство науки и высшего образования РФ

Далее в сюжете ТюмГУ готов и далее привлекать гранты на фундаментальные гражданские исследования, заявил ректор

Увеличение числа бюджетных мест в университетах, повышение качества обучения, развитие инфраструктуры вузов - это совокупность мер, направленных на создание комфортных условий для развития и самореализации талантов в наших регионах. Об этом заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков в интервью журналисту ИА "Тюменская линия", комментируя послание президента Федеральному Собранию.

- Валерий Николаевич, президент сообщил, что в предстоящие два года в стране будет дополнительно создано еще 45 тысяч бюджетных мест, при этом 70% из них — в региональных вузах. Как это отразится на развитии системы высшего образования в целом?

- Увеличение числа бюджетных мест в вузах - это одна из задач, поставленных президентом страны. Мы над ней работаем уже не первый год. Начиная с 2020 года, мы последовательно увеличиваем количество таких мест. Летом в 2020 году создали дополнительно более 11 тысяч мест, в 2021-м еще более 34 тысячи. И сейчас до 1 мая вновь будет распределение, основная часть бюджетных мест уйдет в регионы. Мы понимаем, что это один из механизмов создания условий для того, чтобы молодежь не уезжала из регионов. Но высшее образование должно быть не только бесплатным, но и качественным. Университеты должны преобразиться. С этим связано второе предложение президента — поддержка не менее ста региональных вузов, в том числе в рамках участия в специальной программе. В ближайшее время мы запустим программу "Приоритет 2030", в которой не менее ста вузов-участников будут получать базовые гранты в сумме не менее 100 миллионов рублей плюс специальный грант для университетов, ориентированных на проведение прорывных научных исследований или социально-экономическое развитие территорий, а также научно-технологическое развитие отраслей реального сектора экономики.

Это взаимосвязанные меры. С одной стороны — бюджетные места, с другой — поддержка инфраструктуры вузов. Совсем недавно вместе с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко и полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым, с губернаторами мы обсуждали в Екатеринбурге в том числе вопросы инфраструктурного развития вузов, создания студенческих кампусов. Все это в совокупности направлено на создание комфортных условий для развития и самореализации талантов в наших регионах.

- В Тюмени не первый год также обсуждается идея создания студенческого кампуса. Поделитесь своим мнением на этот счет.

- Идея перспективная, министерство ее поддержит, но конкретные параметры должны определяться на месте и главным образом с учетом мнения жителей Тюмени, студентов университетов, преподавателей и с учетом долгосрочного планирования.

Мне кажется, что наличие студенческого кампуса в городе делает его абсолютно другим — более привлекательным. Это совершенно другие перспективы развития для территории. Надо искать вариант.

- Какие направления профессионального образования в приоритете по увеличению бюджетных мест на обучение?

- Опережающими темпами мы увеличиваем бюджетные места по педагогическим, медицинским специальностям, по направлениям в области информационных технологий. Это наиболее популярные направления у абитуриентов. Высокий уровень интереса каждый год сохраняется к экономике, юриспруденции. Есть большой интерес к инженерным специальностям, технической физике, материаловедению и другим направлениям технического толка.

Сегодня достаточно сбалансированный спрос, у нас нет перекосов в целом по стране. Что касается регионов, то есть проблемы с трудоустройством. Они обусловлены в том числе и качеством высшего образования. Востребованы выпускники с качественным высшим образованием. А там, где качество хромает, рынок труда таких выпускников не берет — и неважно, учились они на бюджетом или платном месте.