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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области ежегодно обновляют автопарк скорых

Политика, 10:11 22 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Пять тысяч автомобилей скорой помощи поступят в российские села в ближайшие три года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 21 апреля.

"28 апреля мы будем отмечать День работника скорой медицинской помощи. Он учрежден в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей. Эти специалисты должны быть обеспечены всем необходимым", - сказал глава государства.

В Тюменской области парк автомашин станции скорой медпомощь пополняется ежегодно. Так, в 2020 г. в область поступило 56 новых, современных машин, укомплектованных всем необходимым оборудованием для экстренной и неотложной медицинской помощи, безопасной транспортировки пациента в медучреждение, сообщает региональный департамент здравоохранения.

16 автомобилей поступили в распоряжение тюменской станции скорой помощи. Остальной спецавтотранспорт передан в районы.

По словам директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой, при значительно возросшей нагрузке на скорую в связи с пандемией коронавирусной инфекции обновление автопарка службы "03" стало весомой поддержкой для системы здравоохранения.

Автомобили полностью оснащены и представляют собой готовый рабочий кабинет врача или фельдшера. Кроме дефибриллятора, аппарата ЭКГ, различных специализированных укладок и акушерского набора, в спецавтотранспорте имеются аппараты искусственной вентиляции легких, комплекты подачи медицинских газов, пульоксиметры и другая медицинская техника. Важно, что оборудование работает как от бортовой электросети, так и от аккумуляторов.

Автомобили скорой помощи поступают в регион в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".

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# национальный проект Здравоохранение , послание президента , скорая помощь

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