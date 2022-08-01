В Тюмени на "Заводе ЖБИ-3" монтируют линии по производству пенопласта, металлокаркасов и мелкоячеестой сетки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три отечественные производственные линии монтируют на промплощадке "Завода ЖБИ-3" в Тюмени. Предприятию компенсировали первоначальный взнос по договору лизинга оборудования, что является одной из мер поддержки промышленности Тюменской области.

По словам генерального директора предприятия Александра Соловьева, новое оборудование позволит нарастить объем выпуска продукции, сократить затраты и способствует модернизации завода в рамках импортозамещения.

"За счёт этого мы усилили свою производственную площадку. Из Кирова нам поставили линию по производству пенопласта, из Санкт-Петербурга – металлокаркасов, из Челябинска - мелкоячеестой сетки", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" Александр Соловьев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Завод уже 50 лет строит социальные объекты и жилье по всему региону, выпускает строительные конструкции, при этом внедряет в производство современные российские технологии и собственные разработки. К примеру, за счёт оборудования и программного обеспечения, разработанного в Казани, полностью автоматизирован бетоносмесительный цех. На "ЖБИ-3" создали и запатентовали собственную систему прогрева изделий. Это необходимо для придания прочности продукции. Раньше использовали пар, который врабатывался из газа. Теперь – сам газ, что в 10 раз уменьшило энергозатраты.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, что в Тюменской области выделено более 49,4 млн рублей на субсидирование первого взноса по лизингу для малого и среднего бизнеса. Прием заявок и документов на вторую волну отбора от предпринимателей стартовал 15 августа и продлится до 15 ноября.

Оксана Корнеенкова