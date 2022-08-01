  • 17 августа 202217.08.2022среда
  • USD61,4247
    EUR62,3551
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени на "Заводе ЖБИ-3" монтируют линии по производству пенопласта, металлокаркасов и мелкоячеестой сетки

Экономика, 13:40 17 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три отечественные производственные линии монтируют на промплощадке "Завода ЖБИ-3" в Тюмени. Предприятию компенсировали первоначальный взнос по договору лизинга оборудования, что является одной из мер поддержки промышленности Тюменской области.

По словам генерального директора предприятия Александра Соловьева, новое оборудование позволит нарастить объем выпуска продукции, сократить затраты и способствует модернизации завода в рамках импортозамещения.

"За счёт этого мы усилили свою производственную площадку. Из Кирова нам поставили линию по производству пенопласта, из Санкт-Петербурга – металлокаркасов, из Челябинска - мелкоячеестой сетки", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" Александр Соловьев.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Завод уже 50 лет строит социальные объекты и жилье по всему региону, выпускает строительные конструкции, при этом внедряет в производство современные российские технологии и собственные разработки. К примеру, за счёт оборудования и программного обеспечения, разработанного в Казани, полностью автоматизирован бетоносмесительный цех. На "ЖБИ-3" создали и запатентовали собственную систему прогрева изделий. Это необходимо для придания прочности продукции. Раньше использовали пар, который врабатывался из газа. Теперь – сам газ, что в 10 раз уменьшило энергозатраты.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, что в Тюменской области выделено более 49,4 млн рублей на субсидирование первого взноса по лизингу для малого и среднего бизнеса. Прием заявок и документов на вторую волну отбора от предпринимателей стартовал 15 августа и продлится до 15 ноября.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# импортозамещение , строительство , технологии

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:40 17.08.2022В Тюмени на "Заводе ЖБИ-3" монтируют линии по производству пенопласта, металлокаркасов и мелкоячеестой сетки
13:17 17.08.2022На тюменской сыроварне "Петелино" варят 24 вида сыров из молока собственного производства
12:56 17.08.2022Сбер профинансировал строительство ЖК "Зеленые аллеи" в Тюмени
12:32 17.08.2022Капремонт на 25 пунктах редуцирования газа завершат в Тюменской области до середины сентября