Новая марка черного полиэтилена ЗапСибНефтехима заменит импортный аналог

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Новую марку черного полиэтилена HD02604LS разработали на ЗапСибНефтехиме в Тобольске летом 2022 года. Она предназначена для трубопроводов диаметром более 530 мм. Новинка позволит отказаться от импортных аналогов.

"Марки подходят под определенный диаметр трубопроводов. До этого мы получили сертификат на продукт для труб до 530 мм. Новинку передадут на сертификацию, проверка продлится год – специалисты смотрят на старение полимера, физико-механические свойства, свойства растреска. Через год получаем сертификат, и продукт поступит производителям для использования", – рассказал начальник производства полиэтиленов высокой плотности ЗапСибНефтехима Олег Пахнутов.

Отметим, сертификат соответствия на черную трубную марку полиэтилена HD03594PE завод получил в июне 2022 года. До этого времени такой вид сырья в Россию импортировали из других стран.

"Чтобы выпускать черный полиэтилен, мы используем технический углерод, который в момент расплава добавляем в полиэтилен, в так называемую простым языком мясорубку. Путем перемешивания получаем черные гранулы полиэтилена. Это готовый продукт, который уже отправляется переработчикам. Для того, чтобы его производить, мы используем технический углерод омского производства. Компания "Омск Карбон Групп" заместила нам ушедших с рынка других производителей технического углерода. Тем самым мы полностью перешли на отечественного производителя", – говорит Олег Пахнутов.

На ЗапСибНефтехиме работают установки на четыре линии по производству разных марок полиэтилена. Олег Пахнутов подчеркнул, что завод был построен для того, чтобы заместить потребность полиэтилена на всем российском рынке. Это удалось сделать на 80 %. Также продукцию предприятия экспортируют в Турцию, страны СНГ, Китай.

СИБУР – крупнейший нефтегазохимический комплекс России. Предприятие входит в пятерку самых масштабных производств по базовым полимерам в мире. В 2020 году ЗапСибНефтехим достиг 100-процентной загрузки мощностей.

10 августа на предприятии в Тобольске побывали более 30 журналистов из ХМАО-Югры и ЯНАО. Завод стал первой точкой пресс-тура "Тюменская область: время возможностей, время развития", организованного в рамках Дня образования области. Мероприятие проходило в регионе с 10 по 12 августа. Организаторы подготовили насыщенную программу: гости побывали на знаковых предприятиях области, посетили исторические места, обсудили межвузовский кампус, который возведут в Тюмени, задали вопросы губернатору Тюменской области Александру Моору. Заключительный день пресс-тура был ознаменован поездкой в Упоровский район, где гостям рассказали о новостях в сфере АПК.

Инна Пахомова