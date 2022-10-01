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Автоматизированную упрощенную систему налогообложения презентуют на "Инфотех-2022" в Тюмени

Экономика, 16:16 17 октября 2022

infotex72.ru | Фото: infotex72.ru

Автоматизированную упрощенную систему налогообложения презентуют налоговики на цифровом форуме "Инфотех-2022" в Тюменском технопарке 19 и 20 октября. Кроме того, на протяжении двух дней специалисты расскажут о других передовых интерактивных сервисах ФНС России, сообщает управление федеральной налоговой службы по Тюменской области.

Введение единого налогового счета (ЕНС) для организаций и индивидуальных предпринимателей, возможности получения бесплатной квалифицированной электронной подписи будут интересны для представителей бизнеса.

Кроме того, налоговики, совместно со специалистами Росреестра, Службы судебных приставов, департамента имущественных отношений и филиала кадастровой палаты проведут консультации в первый день форума 19 октября с 10 до 14 часов. В это время все желающие могут получить ответы на вопросы в режиме реального времени. Ссылка для подключения к онлайн-трансляции. Клиент: Mind Meeting Бизнес. ID мероприятия для подключения: 260-780-070. Имя сервера: mind.72to.ru.

Отметим, XV Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "Инфотех-2022" пройдут в Тюменском технопарке. Программа форума на сайте infotex72.ru. Вход свободный, регистрация по ссылке. Возрастное ограничение: 6+.

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# IT-технологии , ИНФОТЕХ , консультация , налоговая служба , технологии

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