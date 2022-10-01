Новые цифровые сервисы Росреестра представят на форуме "Инфотех 2022" в Тюмени

| Фото: infotex72.ru | Фото: infotex72.ru

Сервисы, направленные на ускорение получения гражданами услуг в учетно-регистрационной сфере представят специалисты Росреестра и Кадастровой палаты на форуме "ИНФОТЕХ-2022" в Тюмени. Мероприятие пройдет в Тюменском технопарке 19 и 20 октября, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по Тюменской области.

Особый интерес вызывает онлайн-сервис, позволяющий получать актуальные сведения о недвижимости за короткое время. Имея сведения об объекте можно проверить его на различные обременения и ограничения. Сведения ЕГРН доступны на информационных ресурсах Росреестра, Кадастровой палаты, Госуслугах, а также в справочным ресурсе – публичной кадастровой карте.

Посетителей выставки научат правильно пользоваться указанными электронными сервисами, проверять свои объекты, находить на справочном ресурсе данные о перспективных участках под жилищное строительство.

На стендах Росреестра и Кадастровой палаты специалисты расскажут и покажут, как получить через портал Госуслуг необходимые сведения, содержащиеся в ЕГРН, подать документы на кадастровый учет и регистрацию прав.

Актуальным остается вопрос получения сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи с помощью удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты. Это электронная подпись с высоким уровнем защиты – аналог собственноручной подписи, имеющий юридическую силу и действительный на всей территории страны. С ее помощью можно не только подписывать различные документы в электронном виде, но и получать государственные услуги Росреестра и других ведомств.

Напомним, что граждане смогут получить онлайн-консультации по электронным услугам и сервисам сразу пяти ведомств: Росреестра, Кадастровой палаты, налоговой службы, службы судебных приставов, регионального департамента имущественных отношений. Для доступа к онлайн-консультированию достаточно пройти по ссылке, скачать соответствующее приложение, принять "приглашение на трибуну" и задать вопрос.