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Единый день голосования. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Александр Моор победил на выборах главы Тюменской области

Губернатор, 14:04 12 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, представляющий партию "Единая Россия", набирает на выборах главы региона 78,77% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Об этом сообщил председатель областной Избирательной комиссии Игорь Халин.

"Выборы губернатора Тюменской области признаны состоявшимися, - сказал Халин. - Этот вопрос мы с коллегами обсуждали на заседании нашей комиссии. Был утвержден протокол Избирательной комиссии Тюменской области и сводная таблица о результатах выборов губернатора Тюменской области".

Явка избирателей составила 50,72%.

Выборы губернатора Тюменской области проходили по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

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# Александр Моор , Игорь Халин

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