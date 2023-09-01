Александр Моор победил на выборах главы Тюменской области
Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, представляющий партию "Единая Россия", набирает на выборах главы региона 78,77% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Об этом сообщил председатель областной Избирательной комиссии Игорь Халин.
"Выборы губернатора Тюменской области признаны состоявшимися, - сказал Халин. - Этот вопрос мы с коллегами обсуждали на заседании нашей комиссии. Был утвержден протокол Избирательной комиссии Тюменской области и сводная таблица о результатах выборов губернатора Тюменской области".
Явка избирателей составила 50,72%.
Выборы губернатора Тюменской области проходили по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.