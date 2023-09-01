Александр Моор победил на выборах главы Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, представляющий партию "Единая Россия", набирает на выборах главы региона 78,77% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Об этом сообщил председатель областной Избирательной комиссии Игорь Халин.

"Выборы губернатора Тюменской области признаны состоявшимися, - сказал Халин. - Этот вопрос мы с коллегами обсуждали на заседании нашей комиссии. Был утвержден протокол Избирательной комиссии Тюменской области и сводная таблица о результатах выборов губернатора Тюменской области".

Явка избирателей составила 50,72%.

Выборы губернатора Тюменской области проходили по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.