Губернатор Тюменской области назвал самые важные события в регионе за 2022 год

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Открытие первой очередь племенного репродуктора индейки, создание лабораторно-исследовательского центра НОВАТЭК, победы тюменских спортсменов на Олимпиаде в Пекине и другие важные события для региона назвал губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью на телеканале "Регион-Тюмень" 30 декабря.

"Также важно, что в этом году Тюменский нефтегазовый форум прошел уже в статусе федерального – Промышленно-энергетического. Завершая год, мы фиксируем рекорд по вводу жилья. 2022 стал рекордным по урожайности для нашего АПК, несмотря на все сложности и ограничения, которые были, экспорт в Тюменской области вырос в два раза. Нефтегазовый кластер, который мы развиваем уже второй год, существенно прирос новыми компаниями и регионами", - отметил глава региона.

Также, Александр Моор считает ключевыми событиями вручение "Золотой маски" Тюменскому драматическому театру, признание фестиваля "Лето в Тобольском кремле" лучшим туристическим событием года России, финал всероссийского конкурса "Учитель года" в Тюмени. По мнению главы региона, год для Тюменской области выдался насыщенным на события, которые имеют большое значение для дальнейшего развития.

Оксана Корнеенкова